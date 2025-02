Karrieremanagement-Software - Beliebteste Apps - Tokelau

Workhuman

Workhuman wurde 1999 gegründet und hat sich dem Aufbau menschlicher Arbeitsplätze verpflichtet, die den Wert und das Potenzial jedes Mitarbeiters erkennen. Heute hilft es Personal- und Wirtschaftsführern einiger der größten Organisationen der Welt wie LinkedIn, Cisco, Eaton, Whirlpool und Intuit, die menschliche Verbindungen auf globaler Ebene aufbauen, um den ROI zu fördern. Positive Mitarbeitererfahrungen sind nicht mehr ein nettes Have. Sie sind ein geschäftlicher Imperativ. Workhuman Cloud ist eine sichere SaaS -Plattform mit mehr als sechs Millionen Nutzern in über 30 Sprachen in 180 Ländern, die 100 Millionen Fälle menschlicher Verbindung herstellen. Seine Lösungen fördern die Unternehmenskultur durch Anerkennung, Engagement, Leistung, Harmonie, Inklusion und Zugehörigkeit. In Kombination mit den unübertroffenen einzigartigen geschäftlichen Erkenntnissen aus Workhuman IQ bietet es Führungskräften proaktive Einblicke und Tools, die in keiner anderen HR -Lösung zu finden sind. Diese Erkenntnisse werden verwendet, um Themen bei der Entwicklung zu verstehen und die richtigen Entscheidungen zu treffen, um Geschäftsziele auszurichten und sofortige Auswirkungen zu erzielen. Das Unternehmen hat einen doppelten Hauptsitz in Framingham, Massachusetts und Dublin, Irland. Es wurde seit acht Jahren in Folge auf der großartigen Places -to -Work -Liste in Irland vorgestellt und wurde 2019 zum Nummer 1 ernannt. Es ist ein Top -Ort in Boston Globe, um sieben Jahre lang zu arbeiten, und ist ein großartiger Ort, um in den USA zertifiziert zu werden.