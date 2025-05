App Store für Web-Apps Finden Sie die richtige Software und Services.

Suchen

✨ WebCatalog Desktop ✨ Verwandeln Sie Websites mit WebCatalog Desktop in Desktop-Apps – Ihr All-in-One-Tool zur Verwaltung von Apps und Konten. Wechseln Sie mühelos zwischen mehreren Konten, organisieren Sie Apps nach Arbeitsabläufen und greifen Sie auf einen kuratierten Katalog von Desktop-Apps für Mac und Windows zu. WebCatalog Desktop herunterladen Mehr erfahren

Beliebteste Zuletzt verwendet Autohändler-Software - Beliebteste Apps

Autohändler-Software oder Dealership-Management-Systeme (DMS) umfassen Tools zur Rationalisierung der Abläufe von Autohändlern. Diese Systeme unterstützen sowohl Front- als auch Backoffice-Funktionen und bieten Funktionen für die Bestandsverwaltung, Kostenberechnungen, Finanzierungsoptionen und Kundenautorisierung (z. B. Bonitätsprüfungen und Unfallhistorien). Darüber hinaus kann Autohändlersoftware bei der Verwaltung von Garantiedetails, Kaufverträgen, Fahrzeugreparaturen, Gutachten und wiederkehrenden elektronischen Zahlungen helfen. Diese Lösungen werden in der Regel von Vertriebsteams und Büroadministratoren in Neu- und Gebrauchtwagenhändlern eingesetzt und können auch in Abrechnungssoftware, Bestandsverwaltungssysteme, Website-Builder oder Tools für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) integriert werden.