Tacitbase

tacitbase.com

Tacitbase – eine umfassende Plattform zur Unterstützung von Personalmanagern. Optimieren Sie mühelos Ihren Einstellungsprozess, von der Kandidateneinbindung bis hin zu Bewertungen und Bewerbungsverfolgung. Kommunizieren Sie nahtlos, planen Sie Veranstaltungen, führen Sie Remote-Interviews durch und schützen Sie Daten. Erleben Sie optimierte Arbeitsabläufe mit Tacitbase. Hauptmerkmale: Kollaborative Arbeit: Profitieren Sie von einer nahtlosen Zusammenarbeit mit den flexiblen Abonnementplänen von Tacitbase. Arbeiten Sie mühelos mit Teammitgliedern in der Kandidatendatenbank, der Kandidatenbewertung und der Bewerbungsverfolgung zusammen. Weisen Sie Aufgaben zu, verfolgen Sie den Fortschritt und pflegen Sie die Kommunikation in Echtzeit, unabhängig vom Standort. Genießen Sie eine detaillierte Berechtigungsverwaltung für kontrollierten Zugriff. Kandidatendatenbank: Erstellen, verwalten und speichern Sie ganz einfach Kandidaten aus verschiedenen Quellen. Ob über soziale Medien, E-Mail oder bestehende Datenbanken – Tacitbase ermöglicht eine problemlose Kandidatenorganisation. Passen Sie Ihre Kandidatendatenbank mit personalisierten Spalten an und suchen Sie potenzielle Kandidaten anhand spezifischer Kriterien wie Ausbildung, Erfahrung, Fähigkeiten und Standort. Verfolgen Sie alle Kandidatenaktivitäten, einschließlich Bewertungen, Bewerbungen und Kommunikation, an einem zentralen Ort. Kandidatenbewertung: Vereinfachen und beschleunigen Sie den Bewertungsprozess durch kollaborative und konstruktive Kandidatenbewertungen. Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über die Qualifikationen und Eignung jedes Kandidaten für die Stelle, was eine schnellere Entscheidungsfindung und eine verbesserte Qualität der Einstellung ermöglicht. Treffen Sie fundierte Entscheidungen und bauen Sie ein starkes Team auf. TacitMail: Kommunizieren Sie effektiv mit Kandidaten über eine spezielle E-Mail-Adresse und bündeln Sie alle kandidatenbezogenen E-Mails an einem Ort. Nutzen Sie anpassbare E-Mail-Vorlagen und automatisierte Kommunikation, um Zeit zu sparen, die Beziehungen zu den Kandidaten zu pflegen und während des gesamten Einstellungsprozesses ein personalisiertes Erlebnis zu bieten. Bleiben Sie mühelos in Verbindung. Bewerbungsverfolgung: Verfolgen Sie Kandidaten nahtlos während der gesamten Einstellungspipeline mit unserem intuitiven Kanban-basierten Application Tracking System (ATS). Passen Sie Ihren Einstellungsprozess individuell an, arbeiten Sie mit Teammitgliedern zusammen und kommunizieren Sie mit Kandidaten direkt im System. Optimieren Sie den Rekrutierungsprozess mit Labels und Filtern und sorgen Sie so für ein effizientes Kandidatenmanagement und einen reibungslosen Arbeitsablauf. Veranstaltungsplanung: Vereinfachen Sie Vorstellungsgespräche und Beurteilungspläne mit unserer praktischen Funktion zur Veranstaltungsplanung. Erstellen Sie Veranstaltungen, geben Sie Details an und senden Sie Einladungen an Kandidaten direkt über Tacitbase. Verwalten Sie alle geplanten Ereignisse im Kalender und senden Sie Erinnerungen an Kandidaten, um ein reibungsloses Rekrutierungserlebnis zu gewährleisten und Terminkonflikte zu vermeiden. Konferenzintegration: Führen Sie sichere Remote-Interviews und -Bewertungen mit den Integrationsfunktionen von Tacitbase für beliebte Konferenzplattformen wie Zoom und Google Meet durch. Planen Sie Kandidaten zu virtuellen Vorstellungsgesprächen und laden Sie sie ein, zeichnen Sie Sitzungen zur späteren Bezugnahme auf und optimieren Sie Ihre Remote-Rekrutierungsaktivitäten. Distanzen mühelos überbrücken. Erweiterte Suche: Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit unserer erweiterten Suchfilter, um Kandidaten anhand spezifischer Kriterien wie Fähigkeiten, Erfahrung, Ausbildung und mehr zu identifizieren. Verfeinern Sie die Suchergebnisse mit einer Reihe von Suchoptionen und Filtern, sparen Sie Zeit und stellen Sie sicher, dass für jede offene Stelle die am besten geeigneten Kandidaten ausgewählt werden. Finden Sie effizient die perfekte Übereinstimmung. Datensicherheit: Bei Tacitbase hat die Datensicherheit für uns höchste Priorität. Wir setzen robuste Sicherheitsmaßnahmen ein, um vertrauliche Kandidateninformationen zu schützen, einschließlich Sicherheit auf Zeilenebene und regelmäßiger Datensicherungen. Unsere Plattform entspricht den Datenschutzbestimmungen und Integrationen mit Drittanbieterdiensten erfüllen strenge Sicherheitsstandards. Vertrauen Sie uns Ihre Daten an. Steigern Sie Ihren Rekrutierungserfolg mit Tacitbase. Nutzen Sie das Potenzial optimierter Arbeitsabläufe, erweiterter Funktionen und datengesteuerter Erkenntnisse. Erleben Sie den ultimativen Vorteil bei der Einstellung und revolutionieren Sie Ihr Rekrutierungsspiel mit Tacitbase!