Beliebteste Zuletzt verwendet Candidate-Relationship-Management-Software - Beliebteste Apps - Norwegen

Candidate-Relationship-Management-Software, auch Candidate-Experience-Software genannt, unterstützt HR-Experten, Personalvermittler und Einstellungsmanager dabei, das Engagement der Kandidaten während des gesamten Einstellungsprozesses zu verbessern. Diese Tools ermöglichen personalisierte Erlebnisse für Kandidaten und steigern so deren Engagement und Zufriedenheit. Personalvermittler und HR-Teams nutzen Kandidatenbeziehungslösungen, um eine aktive Talentpipeline zu pflegen und so die Suche nach qualifizierten Kandidaten für verfügbare Stellen zu erleichtern. Es ist wichtig, Software für das Kandidatenbeziehungsmanagement von CRM-Software zu unterscheiden, obwohl sie ähnliche Funktionalitäten bietet. Das Candidate Relationship Management konzentriert sich insbesondere auf die Verbesserung der Candidate Journey und Experience. Diese Software ist normalerweise in Personalmarketing-Plattformen integriert und arbeitet oft nahtlos mit Bewerber-Tracking-Systemen (ATS) und Jobbörsensoftware zusammen.