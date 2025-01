Kalendersoftware - Beliebteste Apps - Polen

Akiflow

akiflow.com

Akiflow ist eine persönliche Task-Manager- und Kalender-Desktop-App (Win+Mac), mit der Sie stets den Überblick behalten. Indem Sie die Grundlagen um das Zehnfache schneller erlernen, wird es Ihnen nicht mehr schwer fallen, sich zu organisieren, und Sie brauchen den ganzen Tag über nicht zu viel Zeit. WARUM AKIFLOW? Bei der Entwicklung von Akiflow haben wir uns darauf konzentriert, die Grundlagen der Produktivität zu beschleunigen: Aufgaben erfassen, verarbeiten und immer wissen, woran man arbeiten muss. → Reduzieren Sie den Aufwand: Indem Sie die Grundlagen um das Zehnfache schneller erlernen, wird es Ihnen nicht schwerfallen, organisiert zu bleiben, und Sie brauchen den ganzen Tag über nicht zu viel Zeit. → Fehler verhindern Akiflow wurde entwickelt, um die häufigsten Fehler zu verhindern, die sich negativ auf die Produktivität auswirken. Unsere Funktionen sollen Ihnen dabei helfen, kognitive Überlastung, Ablenkungen, Überplanung und Kontextwechsel zu vermeiden. → Seelenfrieden Eine einzige Quelle der Wahrheit. Ein klarer Zeitplan. Benachrichtigungen, die Sie den ganzen Tag über begleiten. Alles nur eine Abkürzung entfernt. Akiflow wurde entwickelt, um Ihren Geist klar und konzentriert zu halten. ZU UNSEREN HAUPTMERKMALE GEHÖRT: → Universeller Aufgaben-Posteingang – Erfassen Sie alles und überall. Zentralisieren Sie Ihre Aufgaben. → Befehlsleiste – Sortieren Sie Dinge in Sekundenschnelle. Priorisieren, Planen und Schlummern mit Tastaturkürzeln. → Ein Tool – Kein Kontextwechsel mehr. Aufgaben + Kalender. Ihre einzige Quelle der Wahrheit. → Fachbenachrichtigung – Immer wissen, was als nächstes zu tun ist. Ihr Tag auf einen Blick. VOLLSTÄNDIG FUNKTIONEN → Verfügbarkeit teilen – Kein Ping-Ping mehr zwischen E-Mail- und Kalender-Tabs, um Ihre Verfügbarkeit zu teilen. Wählen Sie Ihre Slots schnell und in Sekundenschnelle aus und teilen Sie sie. → Wiederkehrende Aufgaben – Erstellen Sie Aufgaben mit beliebiger Wiederholung: jeden Tag, jeden 1. des Monats, benutzerdefiniert – was auch immer. → Prioritätenverwaltung – Legen Sie in Akiflow Ihre wahren Ziele fest – die Aufgaben, die Sie voranbringen – und beginnen Sie mit der Umsetzung. → Zeitblockierung – Sperren Sie die Zeit für Ihre Aufgaben in Ihrem Kalender. Akiflow erstellt einen Termin in Ihrem Kalender, um Ihre Kollegen darüber zu informieren, wenn Sie beschäftigt sind. → Zeitzonen – Klicken Sie auf eine Verknüpfung, um die Zeitzone jeder Stadt in Ihrem Kalender neben Ihrer Ortszeit anzuzeigen. → Intelligente Listen – Benutzerdefinierte Beschriftungen, um Ihre Arbeit so zu organisieren, wie es für Sie richtig ist. Sie sind einfach hinzuzufügen und helfen Ihnen, Ihren Tag visuell klar im Blick zu behalten. → Intelligente Benachrichtigungen – Was Sie brauchen, zur richtigen Zeit. Verpassen Sie nie wieder ein Meeting und nehmen Sie schnell an einem Anruf teil. Besser noch: völlig anpassbar. INTEGRIERT IN ALLE IHRE APPS Gmail, Kalender, Slack, Gmail, Zoom, Todoist, Trello, Asana, Superhuman und mehr. Sie können auch die gewünschten Integrationen anfordern.