Kalender- und Planungsdienste - Beliebteste Apps - Tokelau

Machen Sie Ihren Tag. Mit dem brandneuen HEY-Kalender haben Sie Zeit. Woche für Woche, nicht Monat für Monat Die Menschen denken in Tagen und Wochen, nicht in Monaten. Was ist morgen? Später in dieser Woche? Nächste Woche? Der HEY-Kalender basiert auf Ihrer Denkweise und nicht darauf, wie Papierkalender entworfen wurden. Gewohnheiten und Höhepunkte Machen Sie es sich zur Gewohnheit, bleiben Sie dabei. Kreisen Sie wichtige Ereignisse ein, damit sie hervorstechen. Füllen Sie Ihre Tage mit Erinnerungen oder Momenten – nicht nur mit Ereignissen. „Irgendwann in dieser Woche“ ahmt das wirkliche Leben nach Brauchen Sie einen Ölwechsel? Etwas Bargeld vom Geldautomaten holen? Einen Dankesbrief schreiben? Vielleicht diese oder nächste Woche, aber Sie wissen nicht genau, wann Sie eine Chance haben werden? HEY weiß, dass „vielleicht“ eine echte Sache ist. Und noch viel mehr Der HEY-Kalender ist ein voll ausgestatteter Kalender mit vielen originellen Wendungen gängiger – und weniger verbreiteter – Konventionen. Bald werden Sie sich fragen, warum nicht alle Kalender so funktionieren. - Legen Sie Countdowns für erwartete Ereignisse fest - Verwenden Sie Tagesbeschriftungen, um den Tagen Kontext hinzuzufügen - Richten Sie farblich gekennzeichnete Unterkalender ein - Flexible Erinnerungen, damit Sie nichts verpassen