Kalender- und Planungsdienste - Beliebteste Apps - El Salvador

Notion Calendar

notion.so

Mit Notion Calendar können Sie Besprechungen planen und Ihre Zeit wie nie zuvor kontrollieren. Es lässt sich umfassend in Google Kalender-Konten integrieren, sodass alle Ihre Ereignisse synchronisiert werden. Neben Geschwindigkeits-, Schönheits- und Hell/Dunkel-Modi bietet Notion Calendar leistungsstarke Funktionen: - MIT NOTION VERBUNDEN – Fügen Sie Notion-Dokumente, -Projekte und -Zeitpläne hinzu. - MEHRERE ZEITZONEN – Ziehen Sie die Zeitzonenspalte nach rechts, um „in eine beliebige Stadt zu reisen“ und weitere Zeitzonen hinzuzufügen. - ALLES AN EINEM ORT – Sehen Sie sich eine einheitliche Ansicht über mehrere Kalender an und synchronisieren Sie Ereignisse automatisch zwischen ihnen. - WIDGETS – Wählen Sie aus 6 Startbildschirm-Widgets mit umfangreichen Vorschauen bevorstehender Ereignisse, Monatsübersichten, Schaltflächen zum schnellen Hinzufügen von Ereignissen und mehr! Mit dem Sperrbildschirm-Widget können Sie auf einen Blick sehen, was auf Sie zukommt, wenn Sie Ihr Telefon in die Hand nehmen. - IN 12 SPRACHEN VERFÜGBAR: Japanisch, Koreanisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Dänisch, Niederländisch, Finnisch, Norwegisch und Schwedisch. Es ist Zeit. Früher Cron-Kalender