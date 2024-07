Kalender- und Planungsdienste - Beliebteste Apps

HEY Calendar

hey.com

Machen Sie Ihren Tag. Mit dem brandneuen HEY-Kalender haben Sie Zeit. Woche für Woche, nicht Monat für Monat Die Menschen denken in Tagen und Wochen, nicht in Monaten. Was ist morgen? Später diese Woche? Nächste Woche? Der HEY-Kalender basiert auf Ihrer Denkweise und nicht darauf, wie Papierkalen...