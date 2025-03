CANDDi

canddi.com

98 % der Interessenten, die Ihre Website besuchen, werden sich nie mit Ihnen in Verbindung setzen. Was wäre, wenn Sie diese Personen identifizieren, Kontakt aufnehmen und den Deal abschließen könnten? CANDDi ist ein Website-Besucher-Tracking-Tool, das dabei hilft, herauszufinden, welche UNTERNEHMEN und EINZELPERSONEN Ihre Website besuchen. Wir gehen über das bloße „Tracking auf Unternehmensebene“ hinaus, das andere Tools auf dem Markt bieten, und bieten Ihnen so maximale Transparenz über Ihre Vertriebs- und Marketing-Trichter. Aber verlassen Sie sich nicht auf unser Wort; Wir bieten eine 30-tägige kostenlose Testversion an, damit Sie CANDDi wirklich testen und sehen können, ob es das richtige Tool für Ihr Unternehmen ist! Sobald Sie unseren Tracking-Code zu Ihrer Website hinzugefügt haben, arbeiten Sie mit unserem großartigen Kundenerfolgsteam zusammen. Sie führen Sie durch CANDDi und helfen Ihnen bei der Auswahl der Funktionen, die Ihren Verkaufszyklus verkürzen, ein tieferes Verständnis Ihrer digitalen Marketingbemühungen gewinnen und Ihre Zeit effektiver priorisieren. CANDDi teilt Ihnen nicht nur mit, welche Unternehmen Ihre Website besucht haben. CANDDi fügt sich in Ihre Prozesse ein, sodass Sie auf der Grundlage dieser Informationen reagieren und das Geschäft abschließen können.