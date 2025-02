Business-Musiksoftware - Beliebteste Apps - Suriname

KABOB

Kabob Retail Cloud ist eine umfassende Technologieplattform für den Einzelhandel, die zur Unterstützung von Handelsketten und Marken entwickelt wurde. Die Plattform bietet eine Reihe von Kern- und Erweiterungsanwendungen, die Unternehmen dabei helfen, verschiedene Aspekte ihrer Abläufe zu automatisieren und zu optimieren. Zu den von Kabob angebotenen Kern-Apps gehören: * Displays – Eine Digital Signage-Managementlösung für die zentrale Steuerung und Inhaltssynchronisierung über mehrere Displays und Geräte hinweg. * BGM (Hintergrundmusik) – Audioverwaltung im Geschäft, die die Fernsteuerung und Aktualisierung von Hintergrundmusik und Werbebotschaften ermöglicht. * Personalverwaltung – Tools für die Schulung, Planung und Verwaltung des Filialpersonals. Zusätzlich zu den Kern-Apps bietet Kabob eine Reihe von Erweiterungs-Apps zur Unterstützung von Marketing, Betrieb und anderen Geschäftsfunktionen an, wie zum Beispiel: * Digitales Marketing – Tools für Content Management, Omnichannel-Marketing und Online-Umfragen. * Automatisierungsvorgänge – Lösungen für die Warteschlangenverwaltung, Reservierungs- und Tischverwaltung sowie die Synchronisierung der Menütafel. * AIoT (Künstliche Intelligenz der Dinge) – Intelligente Systeme für die Fernverwaltung von Geräten, Gesichtserkennung, Überwachung der sozialen Distanzierung und Verfolgung der Tischbelegung. * Personalverwaltung – Tools für die Schulung, Planung und Verwaltung des Filialpersonals. Kabob positioniert sich als One-Stop-Plattform für Kettenmarken und bietet eine umfassende Suite cloudbasierter Lösungen zur Rationalisierung und Automatisierung verschiedener Aspekte des Einzelhandelsbetriebs. Die Plattform behauptet, plattformübergreifende Unterstützung, Skalierbarkeit und einfache Integration mit Systemen von Drittanbietern zu bieten. Das Unternehmen verfügt über eine globale Präsenz mit direkten Niederlassungen in Festlandchina, Taiwan, Singapur und Japan sowie Vertriebspartnern in Kanada und Australien. Kabob bedient eine Vielzahl von Branchen, darunter Fast-Food-Ketten, Sushi-Restaurants am Fließband, skandinavische Hausmarken und sogar ein VR-Café in den USA. Kabob Retail Cloud scheint eine robuste und vielseitige Einzelhandelstechnologieplattform zu sein, die Kettenunternehmen dabei helfen soll, ihre Abläufe zu optimieren, das Kundenerlebnis zu verbessern und die Effizienz durch den Einsatz von KI, IoT und cloudbasierten Lösungen zu steigern.