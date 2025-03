AnswerDock

AnswerDock ist eine KI-gesteuerte Analyselösung, die die Verarbeitung natürlicher Sprache nutzt, um Antworten auf die Fragen von Geschäftsanwendern zu liefern und es ihnen so zu ermöglichen, bessere und schnellere datengesteuerte Entscheidungen zu treffen, ohne dass Datenanalysten erforderlich sind. Sie können das Produkt kostenlos testen, indem Sie sich anmelden. Sie können Ihre eigenen Daten hochladen und die meisten Funktionen von AnswerDock in der kostenlosen Version nutzen. Mit AnswerDock erstellen Geschäftsanwender ihre eigenen Berichte und Dashboards, indem sie ihre Fragen eingeben, genau wie bei der Verwendung einer Websuchmaschine. Benutzer können beispielsweise „Top 10 Sales People“ nach Wachstum der Lead-Anzahl in diesem Quartal eingeben. AnswerDock führt die Analyse durch und zeigt sofort die optimale Visualisierung an. AnswerDock führt leistungsstarke Data-Mining-Algorithmen aus, um in natürlicher Sprache gestellte Fragen zu beantworten, wie zum Beispiel: • Was steigert meine Conversion-Rate? • Warum ist der Umsatz gestern gestiegen? • Was führt zu einer Verzögerung des Sendungsstatus? • Wie wirken sich Seitenaufrufe auf den Umsatz aus? AnswerDock stellt eine Verbindung zu einer Vielzahl von Quellen her, von Excel-Dateien über relationale Datenbanken (MySQL, SQL Server usw.) bis hin zu APIs von Drittanbietern wie Google Analytics. Benutzer können Dashboards erstellen, die mehrere Quellen kombinieren, und so eine integrierte Sicht auf ihr Unternehmen erhalten. Branchenexperten aus allen Unternehmensfunktionen können AnswerDock verwenden, um die Daten ihres Unternehmens mithilfe einer intuitiven, suchähnlichen Oberfläche ganz einfach zu durchsuchen, ohne dass hierfür eine Schulung erforderlich ist. AnswerDock unterstützt Fachleute unter anderem in den Branchen Einzelhandel und E-Commerce, Finanzen und Versicherungen, Gesundheitswesen, Transport und Logistik, Kommunikation und Medien sowie Fertigung. AnswerDock bietet eine umfassende Datenplattform mit unzähligen Funktionen: • Verarbeitung natürlicher Sprache • Automatische Diagrammauswahl • Über 30 interaktive Diagrammtypen • Über 50 Anpassungsoptionen • Data Mining und Insights Discovery • Analyseerklärung • Benutzerdefinierte Schlüsselwörter • Automatische Datenindizierung • Teilen und Zusammenarbeit • Formelbasierte Spalten • Datensatzverknüpfungen • Administrationskonsole • Geplante Datenladevorgänge • Export nach CSV, PNG oder PDF • Spalten-, Zeilen- und Datensatzberechtigungen • Benutzerverwaltung • Interaktive Dashboards