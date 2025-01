Business-Intelligence-Software - Beliebteste Apps - Portugal

Datadeck

datadeck.com

Datadeck ist eine Datenvisualisierungsplattform, die es Ihnen ermöglicht, alle Ihre Daten auf einer einzigen Plattform anzuzeigen. Erstellen Sie ansprechende Dashboards aus Datenquellen wie Facebook Ads, MySQL, Excel und Google Analytics, um Ihre Daten an einem Ort zu konsolidieren und zu analysieren. Sparen Sie Zeit, verbessern Sie die Sicherheit beim Dateiaustausch und binden Sie Ihr gesamtes Team in die Daten ein. Datadeck synchronisiert alle mit schönen Dashboards und macht Ihr Unternehmen zufriedener und produktiver. Mit Datadeck können Teams bei der Datenanalyse zusammenarbeiten, professionelle Berichte erstellen und letztendlich Zeit sparen, indem sie alle Ihre Datenquellen an einem Ort haben. Zentralisieren Sie Ihre Daten, um leistungsstarke Berichte und Dashboards zu erstellen und den Überblick über Ihre wichtigen Kennzahlen zu behalten. Sicherheit: Alle Ihre Daten und Dateien sind mit Datadeck sicher. Sie können auswählen, wer auf was zugreifen darf, Ihrem Team unterschiedliche Zugriffsberechtigungen erteilen und vieles mehr. Sie können ganz nach unten gehen, um auszuwählen, welche IPs auf Ihr Dashboard zugreifen können. Zusammenarbeit: Ermöglichen Sie jedem in Ihrem Unternehmen den Zugriff auf Daten und die Nutzung dieser Daten zum Nutzen des Unternehmens. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Team zusammenarbeitet, und vermeiden Sie das Versenden von Dateien und noch mehr Dateien per E-Mail oder Instant Message. Einfach zu bedienen: Datadeck erfordert keine Vorkenntnisse in der Datenanalyse oder Erfahrung mit Business-Intelligence-Plattformen. Es ist kein Handbuch erforderlich, Sie können innerhalb weniger Minuten mit der Nutzung beginnen und weitere Tricks erlernen, während Sie die Plattform nutzen. Ziehen Sie einfach das Feld per Drag-and-Drop, um schöne visuelle Darstellungen Ihrer Daten zu erhalten. Schnelle Einrichtung: Fügen Sie ganz einfach Datenquellen hinzu und beginnen Sie in weniger als einer Minute damit zu arbeiten. Professionelle Berichterstattung: Die Dashboards von Datadeck dienen gleichzeitig als professionelle Berichte für jeden Zeitrahmen, auf den Sie reagieren müssen – stündlich, täglich, wöchentlich, monatlich – Sie erstellen es und teilen es mit jedem, dem Sie Zugriff gewähren möchten. Zeitsparend: Zentralisieren Sie Ihre Daten an einem Ort und verbringen Sie weniger Zeit damit, sich bei Apps anzumelden und abzumelden, zwischen Apps zu wechseln und Dateien an Ihre Kollegen und Kunden zu senden. Mit einem gut gestalteten und ergonomischen Werkzeug wie Datadeck haben Sie mehr Zeit für das Wesentliche.