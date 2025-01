Business-Intelligence-Software - Beliebteste Apps - Französisch-Polynesien

Geckoboard

geckoboard.com

Geckoboard ist ein problemloses Tool zum Erstellen und Teilen von Echtzeit-Geschäfts-Dashboards. Geckoboard wurde entwickelt, um Teamleitern dabei zu helfen, Live-Daten für ihr Team und die gesamte Organisation bereitzustellen. Es lässt sich direkt in über 80 verschiedene Tools und Dienste integrieren, damit Sie Ihre Daten abrufen und in wenigen Minuten ein professionell aussehendes Dashboard für andere erstellen können. Keine Programmierung oder Schulung erforderlich. Erstellen Sie Dashboards direkt in Ihrem Browser mit einer unkomplizierten Drag-and-Drop-Oberfläche und holen Sie wichtige Zahlen, Metriken und KPIs aus leblosen Berichten und Tabellenkalkulationen heraus. Geckoboard macht Ihre Schlüsseldaten für alle ansprechender, mit Visualisierungen, die jeder auf einen Blick verstehen kann und die automatisch aktualisiert werden, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Markieren Sie bemerkenswerte Änderungen in bestimmten Kennzahlen mithilfe von Statusindikatoren, die die Aufmerksamkeit auf Zahlen lenken, deren Leistung über oder unter den Erwartungen liegt, und zeigen Sie mit einem Klick visuell die Ziele an, auf die Sie hinarbeiten. Wie auch immer Ihr Team arbeitet, Geckoboard macht das Teilen Ihrer Dashboards einfach. Kopieren Sie einen Link und fügen Sie ihn zu einem Live-Dashboard ein, das in jedem Webbrowser angezeigt werden kann, oder laden Sie Ihre Teamkollegen ein, sich anzumelden, anzusehen und sogar ihre eigenen Dashboards zu erstellen. Für regelmäßige Updates können Sie festlegen, dass Screenshots eines Dashboards in regelmäßigen Abständen per E-Mail gesendet oder in einem Slack-Kanal gepostet werden. Für maximale Sichtbarkeit verfügt Geckoboard über „An TV senden“, sodass Sie Ihr Konto mit einem Browser auf einem großen Bildschirm oder Fernseher koppeln und auswählen können, welche Dashboards dort angezeigt werden sollen. Es können sogar mehrere Dashboards auf einem Bildschirm durchlaufen werden. Wir haben leicht verständliche Anweisungen, wie Sie dies an einem Nachmittag mit erschwinglicher, handelsüblicher Hardware erreichen können. Schließlich können Sie auch unterwegs den Überblick über wichtige Zahlen behalten, indem Sie sich über den Browser eines Mobilgeräts bei Ihrem Konto anmelden und so auf Ihre Dashboards zugreifen, die perfekt für kleinere Bildschirme formatiert sind. Erstellen Sie Ihre ersten Dashboards 14 Tage lang kostenlos – keine Zahlungsdetails erforderlich.