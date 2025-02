Business-Instant-Messaging-Software - Beliebteste Apps - Tonga

Gmelius

gmelius.com

Gmelius ist die erste Kollaborationsplattform, die sich nativ in den Google Workspace (ehemals G Suite) integriert und sie mit den anderen von Ihrem Unternehmen verwendeten Apps wie Slack oder Trello verbindet. Mit Gmelius können Teams zusammenarbeiten, während sie aus den Tools arbeiten, die sie bereits kennen und lieben. Sie müssen keine Daten in eine andere Lösung von Drittanbietern migrieren und lernen, wie eine andere Anwendung verwendet wird. Gmelius lässt großartige Teamarbeit im Google Mail -Posteingang eines Benutzers geschehen. Beginnend mit leistungsstarken gemeinsamen Posteingängen, gemeinsam genutzten Google Mail -Labels, visuellen Kanban -Boards und intelligenten Workflow -Automationen direkt in Google Mail bietet Gmelius eine einzigartige Kollaborationsplattform, die sich in die übrigen täglichen Apps eines Benutzers integriert. Ein Benutzer kann seine bevorzugten Tools mit einzigartigen 2-Wege-Integrationen (einschließlich Slack und Trello), einer öffentlichen API oder über Zapier verbinden. * Vereinfachen Sie die E -Mail -Verwaltung * Erhöhen Sie Transparenz und Rechenschaftspflicht * Automatisieren und optimieren Sie die Verteilung der Arbeitsbelastung * Stromleitung und automatisieren Sie alle Grunzarbeiten Gmelius bietet die führende gemeinsame Posteingangslösung auf dem Markt, und hier ist der Grund, warum: 1. Gmelius integriert sich nahtlos in vorhandene Tools. Gmelius lebt direkt im Google Mail -Posteingang eines Benutzers und lässt sie in einem Ökosystem arbeiten, mit dem sie sich wohl fühlen. Dies spart Zeit und Geld für Migration, Verwaltung und Schulung. 2. Gmelius skaliert mit Bedürfnissen. Die einzigartige Architektur unterstützt täglich sowohl kleine als auch große Organisationen. Die größten Kunden zählen mehr als 8.000 aktive gemeinsame Posteingänge und Zehntausende von Benutzern. 3.. Gmelius erzwingt eine strenge Privatsphäre nach Designmodell. Der Hauptsitz befindet sich in der Schweiz, in Europa, und die Privatsphäre war schon immer proaktiv in die Plattform integriert. Im Gegensatz zu anderen Diensten speichert Gmelius nie den Inhalt der E -Mails eines Benutzers.