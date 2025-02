Software für Gebäudeplanung und Building Information Modeling (BIM). - Beliebteste Apps - Tschad

Higharc

higharc.com

Higharc wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Durham, North Carolina. Higharc ist ein Technologieunternehmen für den Wohnungsbau, das sich auf die Umgestaltung des Hausdesign-, Verkaufs- und Bauprozesses konzentriert. Das Unternehmen beschäftigt ein vielfältiges Expertenteam in den Vereinigten Staaten, Südamerika und Europa in den Bereichen Architektur, Bauwesen und Softwareentwicklung, das alle gemeinsam an der Modernisierung des Wohnungsbauprozesses arbeitet. Higharc arbeitet mit Hausbauern zusammen, um eine umfassende Hausdesign-Plattform bereitzustellen, die 3D-Modellierung und generatives Design, Kostenschätzung in Echtzeit und ein umfassendes Online-Verkaufserlebnis für Hauskäufer nutzt. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht eine einfache Anpassung und sofortige Änderungen und macht den Designprozess für Benutzer zugänglich und effizient. Die webbasierte Plattform von Higharc vereinfacht den Entwurfs-, Verkaufs- und Bauablauf von Häusern, indem sie zu Beginn des Bauprozesses eine zentrale Informationsquelle bereitstellt und Daten und Aktualisierungen nahtlos im gesamten Unternehmen überträgt. Bauherren profitieren von optimierten Arbeitsabläufen, verbesserter Genauigkeit und schnelleren Markteinführungszeiten.