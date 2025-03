Launchable

launchableinc.com

Die intelligente Testfehlerdiagnose von Launchable beseitigt herkömmliche Hindernisse bei der Fehlertriage, indem sie die kritischsten Probleme lokalisiert und sich auf sie konzentriert. Stellen Sie sich Launchable als Ihren KI-Co-Piloten vor, der den Prozess der Identifizierung, Kategorisierung und Behandlung von Testfehlern rationalisiert und letztendlich Ihren Bug-Triage-Workflow beschleunigt. Die intelligente Testfehlerdiagnose bietet einen umfassenden Überblick über Testsitzungen, unabhängig davon, ob Sie verwandte Fehler gruppieren, wiederkehrende Probleme erkennen oder Testmuster überwachen möchten. Erleichtern Sie die Fehlertriage mit Launchable: https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ Furchtlos starten. 80 % der Softwaretests sind sinnlos. Launchable ist die Ebene der Dev Intelligence Platform, die Ihnen die 20 % anzeigt, die am wichtigsten sind. Launchable beschleunigt die Entwicklungs-Feedbackschleife, indem es Versandherausforderungen mit datengesteuerten Testerkenntnissen und -maßnahmen löst. Durch maschinelles Lernen optimiert Launchable CI-Pipelines, indem es Tests mit der höchsten Fehlerwahrscheinlichkeit identifiziert und ausführt und Erkenntnisse aus Testsuiten verfolgt, um die Wartezeiten für Entwickler zu verkürzen. Führende Fortune-100-Marken verlassen sich auf Launchable, um mehr Funktionen schneller bereitzustellen, indem sie testen, worauf es ankommt. Die Predictive Test Selection von Launchable nutzt maschinelles Lernen, um die richtigen Tests auszuwählen, die für eine bestimmte Codeänderung ausgeführt werden sollen. Dies eröffnet die Möglichkeit, an verschiedenen Punkten Ihres Softwareentwicklungslebenszyklus eine viel kleinere Anzahl von Tests durchzuführen und so die Bereitstellung zu beschleunigen. Mit Predictive Test Selection teilt Launchable Ihrem Testläufer tatsächlich genau mit, welche Tests basierend auf den getesteten Änderungen ausgeführt werden sollen. Launchable analysiert auch Ihre Testdaten in aggregierter Form, um Testeinblicke zu ermitteln. Mithilfe dieser Informationen können Sie den Zustand Ihrer Testsuite verbessern und den größtmöglichen Nutzen aus Ihren Testläufen ziehen.