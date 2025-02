Bug-Tracking-Software - Beliebteste Apps - Tschad

Bugpilot

bugpilot.com

Bugpilot hilft SaaS-Teams, benutzerbezogene Fehler schneller zu beseitigen. Mit Bugpilot erhalten Kundensupport und Techniker in Sekundenschnelle alle Details, die sie benötigen, um Fehler zu verstehen, zu beheben und zu beheben. Dank unseres KI-gestützten Autopiloten können auch technisch nicht versierte Personen verstehen, was falsch ist. ### Holen Sie sich **die Details**. Der Kundensupport kann sofort verstehen, was auf dem Bildschirm des Endbenutzers vor sich geht, ohne Fragen zu stellen oder auf eine Antwort des Endbenutzers zu warten; Dank der intelligenten Sitzungsaufzeichnung von Bugpilot erhält jedes Teammitglied Bildschirmaufzeichnungen und jede Menge technische Details, wann immer ein Benutzer ein Gespräch mit dem Kundensupport beginnt. **Automatisieren Sie langweilige Aufgaben!** Wenn Sie und Ihr Team immer noch manuell Formulare zur Fehlerberichterstattung ausfüllen, sich über fehlende Details streiten, sinnlose „Funktioniert auf meinem Computer"-Gespräche führen und Ihre Benutzer bitten, Ihnen Screenshots zu senden, dann ist Bugpilot genau das Richtige für Sie . Bugpilot bietet einen branchenstandardisierten Bericht, der immer alles enthält, was Sie und Ihr Team benötigen. ### In Sekundenschnelle verstehen, was falsch ist. Jeder im Team kann erkennen, was falsch ist, indem er sich einfach fünf Sekunden lang einen Bugpilot-Bericht ansieht. Unser KI-gestützter Autopilot zeigt potenzielle Probleme auf der Seite und in der Benutzerumgebung auf. Undurchsichtige Probleme durch Werbeblocker, langsame Internetverbindungen und Proxys gehören der Vergangenheit an. Alles auf einer Seite: Videoaufzeichnung; klare Schritte zur Reproduktion; Konsolenprotokolle und Netzwerkaktivität. ### Machen Sie Ihr Team effizienter. Verbringen Sie weniger Zeit mit Fehlern. Ingenieure können sofort mit der Behebung von Problemen beginnen, wobei alle Details übersichtlich in einem Standard-Fehlerberichtformat formatiert sind. Kein einziges Detail wird jemals wieder fehlen: Ingenieure ersparen sich stundenlange Gespräche und ersparen sich das Hin und Her mit Endbenutzern und dem Kundensupport. Mit der flexiblen API von Bugpilot können Sie alle zusätzlichen Informationen sammeln, die Sie benötigen, wie z. B. Anwendungsversion, Veröffentlichungsdatum und etwaige Benutzerinformationen.