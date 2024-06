Bug-Tracking-Software - Beliebteste Apps Beliebteste Zuletzt verwendet

Bug-Tracking-Software oder Issue-Tracking-Software bezieht sich auf Software, die von Qualitätssicherungs- (QA) und Softwareentwicklungsteams zum Melden von Softwarefehlern und -problemen verwendet wird. Eine gründliche Fehlerverfolgung ist für eine gute Softwareentwicklung unerlässlich. Bug-Tracking-Software bietet ein Repository, das erklärt, wie ein Fehler reproduziert werden kann und wie weit verbreitet ein Problem ist, und ermöglicht es einem Unternehmen, verschiedene Fehler in vielen Projekten oder Anwendungen zu trennen, zu priorisieren, zu ordnen und zu kommunizieren. Bug-Tracking-Software wird in der Regel von einem (QA-)Team verwaltet und ermöglicht ihnen eine schnelle Kommunikation mit Entwicklern, dem Unternehmen und oft auch Kunden darüber, ob, wie und wann Fehler behoben werden müssen. Bug-Tracking-Software kann in Projektmanagement-, Entwicklungs- und Testautomatisierungstools integriert werden.