Citrix Cloud

citrix.com

Citrix ist ein führender Anbieter sicherer, skalierbarer IT -Lösungen, die Organisationen zur Optimierung ihrer digitalen Arbeitsbereiche befähigen. Die Citrix -Plattform bietet eine Reihe von Diensten, darunter App- und Desktop -Virtualisierung, Endpunktverwaltung und sichere Zugriffslösungen, die die Produktivität verbessern und das IT -Management rationalisieren sollen. Mit dem Fokus auf die Unterstützung von hybriden Arbeitskräften ermöglicht Citrix Unternehmen, kritische Anwendungen und Daten sicher auf jedem Gerät zu liefern und gleichzeitig die Geräteverwaltung zu vereinfachen und die Benutzererfahrung zu verbessern. Die Plattform betont auch die Sicherheit durch Zero Trust -Zugriff und -beobachtbarkeit und hilft Unternehmen, sensible Informationen zu schützen und die Einhaltung der Einhaltung sicherzustellen. Citrix bedient verschiedene Branchen, darunter Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Regierung und Bildung und bietet maßgeschneiderte Lösungen, um den bestimmten Geschäftsbedarf zu decken. Durch Innovation und Zusammenarbeit fördert Citrix weiterhin Fortschritte in Cloud-basierten und lokalen IT-Umgebungen.