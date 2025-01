Beliebteste Zuletzt verwendet Software zur Simulation von Sicherheitsverletzungen und Angriffen (BAS). - Beliebteste Apps - Ungarn

Software zur Simulation von Sicherheitsverletzungen und Angriffen (BAS) reproduziert reale Sicherheitsbedrohungen und hilft Unternehmen dabei, ihre Reaktionspläne für Vorfälle vorzubereiten und potenzielle Schwachstellen in ihren Sicherheitssystemen zu identifizieren. Bei diesen Simulationen kann es sich um das Versenden gefälschter Phishing-E-Mails an Mitarbeiter oder den Versuch handeln, die Webanwendungs-Firewall eines Unternehmens zu durchbrechen. Viele BAS-Tools bieten automatisierte Simulationen mit KI-gesteuerter Bedrohungslogik und kontinuierlichen Tests und stellen so sicher, dass Teams immer bereit sind, effektiv auf Sicherheitsvorfälle zu reagieren. Diese Simulationen sind in der Regel rund um die Uhr verfügbar und werden von Unternehmen häufig regelmäßig durchgeführt, insbesondere wenn Sicherheitssysteme aktualisiert oder Richtlinien überarbeitet werden. Ohne diese simulierten Angriffe kann es schwierig sein, die Wirksamkeit von Sicherheitsmaßnahmen zu beurteilen. Maßgeschneiderte Simulationen können verschiedene Bedrohungen nachahmen, die auf unterschiedliche Bereiche oder in bestimmten Umgebungen abzielen, und so Unternehmen dabei helfen, diese einzuschätzen und abzuwehren