Markenschutzsoftware - Beliebteste Apps

TrackStreet

trackstreet.com

TrackStreet™ überwacht, was mit Ihrer Marke im Internet passiert, und liefert umsetzbare Verkaufsinformationen, um Ihre Marke zu schützen und auszubauen. TrackStreet ist ein echter Markenpartner. Wir nutzen umfassende Branchenkenntnisse und künstliche Intelligenz, um die Durchsetzung der MAP-Richtlinien (Minimum Advertised Price) zu automatisieren und Ihnen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Unsere Plattform spart Ihnen Zeit und Geld und trägt dazu bei, Ihren etablierten Wiederverkaufskanal vor unbefugten oder unbekannten Verkäufern auf Websites wie Amazon zu schützen, die Ihrer Marke und Ihren Margen schaden könnten. Unsere Kunden nutzen unsere Dienstleistungen, um: • tiefe Einblicke in ihren Online-Vertriebskanal zu gewinnen, • Marktchancen für neue Produkte und Marken zu bewerten, • MAP-Programme zu verwalten und durchzusetzen, • Marktrückmeldungen zu verstehen und Produktprobleme zu erkennen, bevor sie ausbrechen. TrackStreet Services – Marktsichtbarkeit. TrackStreet überwacht das Internet Mithilfe von Marktplätzen und unabhängigen Websites können Sie nachverfolgen, wer Ihre Produkte verkauft, wo sie sie verkaufen und zu welchem ​​Preis. Außerdem erhalten Sie Tools zum Verständnis von Verkaufs- und Vertriebstrends, die datenbasierte Marktentscheidungen vorantreiben. - Einhaltung des Minimum Advertised Price (MAP) Mit der leistungsstärksten und effektivsten MAP-Durchsetzungsplattform der Branche automatisiert TrackStreet viele ansonsten manuelle Prozesse wie das Versenden von MAP-Verstoßmitteilungen, die Verfolgung der Richtlinieneinhaltung sowie die Erstellung und Verteilung maßgeschneiderter Do-Not -Listen verkaufen. - Verfolgung und Aggregation von Produktbewertungen TrackStreet Review Tracking ist ein proaktiver Überwachungsdienst, der alle Ihre Internet-Vertriebskanäle auf neue oder aktualisierte Bewertungen überwacht und dann Ihr Kundenfeedback in einer leicht zugänglichen Oberfläche zusammenstellt, wo Sie detaillierte Analysen durchführen und automatische Benachrichtigungen aktivieren können Informieren Sie über neue Bewertungen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern. - Händlerportal und andere Module, die Ihnen dabei helfen, die Verwaltung Ihres bestehenden Netzwerks autorisierter Händler und Verkäufer zu verbessern und mehr Einnahmen aus Ihrem Wiederverkaufskanal zu erzielen. Wie können wir Ihnen am besten helfen? Rufen Sie uns an, um einen kostenlosen Beratungstermin zu vereinbaren, oder finden Sie weitere Informationen unter TrackStreet.com