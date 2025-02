Markenschutzsoftware - Beliebteste Apps - Suriname

Price2Spy

price2spy.com

Price2Spy ist eine Preisgestaltungssoftware für den Einzelhandel, die von Unternehmen jeder Größe aus verschiedenen Branchen auf der ganzen Welt verwendet wird. Die auf künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen basierende Software für die Einzelhandelspreisgestaltung hilft E-Commerce-Experten dabei, Preisdaten zu überwachen und zu analysieren und Produkte entsprechend ihrer Marktstrategie neu zu bewerten. Benutzern werden Preiserfassung und mehrere Berichtsmechanismen zur Datenanalyse angeboten. Die Analyse hilft Unternehmen dabei, Preismöglichkeiten zu erkennen, z. B. welche Produkte unterbewertet sind oder ob der Preis gesenkt werden kann, aber innerhalb der gewünschten Gewinnspanne bleibt. Durch die Integration von Price2Spy mit Google Analytics 4 ermöglichen Sie den Vergleich und die Analyse zweier Datensätze. Dies hilft Ihnen, Produkte mit einer hohen Anzahl an Besuchen und einer geringen Anzahl an Verkäufen zu identifizieren, Produkte, bei denen Sie Geld auf dem Tisch lassen, indem Sie die Preise nicht erhöhen, und eine Möglichkeit, sich langsam verkaufende Produkte zu analysieren. Die API von Price2Spy ermöglicht eine enge Integration mit der Software des Unternehmens und ermöglicht eine automatische Preisanpassung entsprechend der Konkurrenz. Wenn die Preisänderungen innerhalb einer bestimmten Spanne oder über einem bestimmten Schwellenwert liegen, kann die Preisgestaltung der Marke automatisch aktualisiert werden, ohne dass Maßnahmen erforderlich sind. Mit dem Repricing-Modul können Sie Ihre Preisstrategien definieren, um zu ermitteln, bei welchen Produkten der Preis steigen/fallen kann, und diese Preise in Ihrem Online-Shop zu ändern. Bevor eine Neupreisgestaltung durchgeführt wird, müssen Ihre Produkte mit den Produkten Ihrer Mitbewerber abgeglichen werden. Wir bieten manuellen Produktabgleich, Automatch sowie Hybrid-Automatch über maschinelles Lernen an. Der Algorithmus für maschinelles Lernen (ML) durchsucht die Produkte Ihrer Website und Ihrer Mitbewerber, um sicherzustellen, dass nur sinnvoll passende Kandidaten vorgeschlagen werden. All dies wird von einem Menschen genehmigt. In letzter Zeit nutzen immer mehr von Ihnen unsere Dienste zur Produktdatenextraktion, bei denen wir Websites crawlen und Produktinformationen extrahieren. Price2Spy ist in der Lage, Websites zu überwachen, die darauf ausgelegt sind, Überwachungsanwendungen abzuschirmen. Sie können die Preise Ihrer Konkurrenz virtuell sehen, auch wenn deren Websites nicht überwacht werden möchten. Falls Sie eine der unterstützten Plattformen verwenden, z. Shopify, Magento, BigCommerce, 3dcart, PrestaShop usw. Price2Spy bietet Ihnen die Möglichkeit, es mit einem Klick zu integrieren und eine Preisanpassung in Echtzeit entsprechend Ihren Preisstrategien durchzuführen. Von Ihrer Seite aus müssen Sie wenig tun, um das System zum Laufen zu bringen. Price2Spy bietet Tutorials, Demos und Online-Support, um Benutzern dabei zu helfen.