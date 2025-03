Markenintelligenz-Software - Beliebteste Apps

Attest

askattest.com

Attest ist die Verbraucherforschungsplattform, die Vermutungen durch Fakten ersetzt. Wir machen es jedem einfach und schnell, auf seine Zielgruppe zuzugreifen und mithilfe von Verbraucherdaten Chancen zu entdecken. Dies erreichen wir, indem wir das Beste aus Forschungstechnologie und menschlichem Fachwissen zusammenbringen. Berühmte Marken wie Unilever, Santander, Walgreens/Boots, Klarna, Brew Dr. Kombucha, Trustpilot und JCDecaux verlassen sich darauf, dass wir vertrauenswürdige Erkenntnisse liefern. Auf unserer Selbstbedienungsplattform können Sie in wenigen Minuten 125 Millionen Verbraucher in 59 Ländern befragen; Sie beantworten Ihre brennenden Fragen im Durchschnitt innerhalb von 48 Stunden. Dank unserer Mixed-Panel-Methodik sind die Antworten garantiert voreingenommen. Eine genaue Datenqualität ist uns sehr wichtig. Deshalb überprüfen wir Ihre Daten dreimal mithilfe von Menschen und KI. Wir sind stolz darauf, eine Plattform zu haben, die so intuitiv ist, dass praktisch jeder sie nutzen kann. Wir verstehen jedoch, dass nicht jeder ein Forschungsprofi ist. Wenn Sie also Hilfe bei der Erstellung Ihrer Umfrage benötigen, kann Ihnen unser Kundenforschungsteam beratend zur Seite stehen. Für ihr Fachwissen berechnen wir Ihnen keinen Aufpreis. Attest ist für Teams konzipiert. Unbegrenzte Teammitglieder können es nutzen, und unser Preismodell ist einfach: 1 Credit = 1 Antwort (egal, woher diese Antwort kommt. Nutzen Sie uns für große Forschungsprojekte, die Monate im Voraus geplant sind, bis hin zu dringenden Ad-hoc-Datenanfragen, die zuletzt auftauchen. So können Sie jede Entscheidung, vom Gesamtbild bis zum Alltag, mit realen Beweisen untermauern. Denn wenn Sie immer wissen, wie sich Ihre Zielkunden verändern, verhalten, fühlen und kaufen, wissen Sie immer, was Ihr nächster Schritt ist der Richtige.