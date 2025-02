Markenintelligenz-Software - Beliebteste Apps - Südsudan

Qualtrics

Qualtrics CoreXM wird von mehr als 13.000 Marken und 75 % der Fortune 500-Unternehmen verwendet und ist die vertrauenswürdigste, intelligenteste und skalierbarste All-in-One-Plattform für Experience Management. Qualtrics CoreXM ist das grundlegende Forschungstool zum Erstellen, Starten und Analysieren von Umfrageforschung. Mit CoreXM können Sie isolierte oder ausgelagerte Abläufe in eine ganzheitliche End-to-End-Plattform für alle Erkenntnisse integrieren, die Sie sammeln und nutzen möchten. Mit Funktionen und Lösungen für jede Abteilung hilft Ihnen CoreXM, Ihre Zielgruppen überall zu erreichen, und stellt sicher, dass Sie schneller als je zuvor Erkenntnisse erhalten. Sie können sogar Ihre eigenen Projekte erstellen oder von Qualtrics-Experten entworfene Projekte nutzen – für Marke, Kundeneinblicke, Produktforschung oder Mitarbeitererfahrung – damit Sie dort Maßnahmen ergreifen können, wo sie am meisten benötigt werden. Mit Qualtrics CoreXM ermöglichen Sie es jedem, umsetzbare Erkenntnisse zu erfassen, zu analysieren und zu teilen und diese zur Identifizierung oder Verbesserung bestehender Produkte, Dienstleistungen und Erfahrungen zu nutzen. Es ist an der Zeit, die Effizienz Ihrer Erlebnisdaten mit der weltweit flexibelsten Lösung für moderne Forschung und Feedback zu steigern. 1) Konzentrieren Sie sich auf die richtigen Ergebnisse. Stärken Sie jede Entscheidung mit prädiktiven Erkenntnissen und KI-gestützten Empfehlungen, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen und die Erfahrungen zu verbessern. Dazu gehören KI-gesteuerte Textanalysen, um offenes Feedback in großem Maßstab zu verstehen, Berichte für jeden Stakeholder und vieles mehr. 2) Anspruchsvolle Forschung leicht gemacht Erstellen, anpassen und ändern Sie jedes Forschungsprojekt in wenigen Minuten mit einer Point-and-Click-Benutzeroberfläche, von Doktoranden unterstützten Methoden und einer umfangreichen Bibliothek mit mehr als 100 Fragetypen und Vorlagen, die von Umfragewissenschaftlern entwickelt wurden. Alles ist sofort einsatzbereit, ohne dass jemals eine Codierung erforderlich ist. 3) Steigern Sie Geschwindigkeit und Agilität. Skalieren Sie den Zugriff auf Erfahrungserkenntnisse im gesamten Unternehmen mit speziell entwickelten Lösungen, Arbeitsabläufen und einfacher Zusammenarbeit. Hinzu kommt eine flexible Plattform mit unübertroffenen Integrationen in die Systeme, die Ihr Unternehmen bereits nutzt. 4) Sparen Sie Zeit und Geld. Standardisieren Sie Ihre Recherche auf einer einzigen Plattform, um ein umfassendes Aufzeichnungssystem für alle Ihre Befragtendaten aufzubauen. Werden Sie ein Forschungsexperte mit KI, der Ihnen die schwere Arbeit abnimmt und Empfehlungen zur Verbesserung der Umfragequalität und -kompatibilität gibt. 5) Konsolidieren und rationalisieren Sie die Forschung durch ein einheitliches System, das die Fähigkeit jedes Einzelnen verbindet und zentralisiert, Feedback zuzuhören, zu verstehen und darauf zu reagieren und Gelegenheiten zu nutzen, tiefer in Daten einzutauchen, persönliche Erfahrungen in großem Maßstab zu entwerfen und die Forschungseffizienz drastisch zu steigern. 6) Reduzieren Sie die Risikoexposition. Qualtrics CoreXM bietet unschlagbare Sicherheits-, Compliance- und Governance-Funktionen auf Unternehmensniveau und ist DSGVO-, HITRUST-, ISO 27001-zertifiziert und FedRAMP-konform. 7) Erweitern Sie Ihre Bandbreite mit Experten auf Abruf. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Daten härter für Sie arbeiten. Nutzen Sie unsere Forschungsdienste und unser Partnernetzwerk für Unterstützung bei Design, Analyse, Berichterstellung und Befragtenbeschaffung. Dank eines völlig flexiblen Engagement-Modells können Sie uns außerdem so oft oder so wenig in Anspruch nehmen, wie Sie benötigen. Wichtige Produktfunktionen von Qualtrics CoreXM - Von Experten entworfene Vorlagen - Drag-and-Drop-Umfrage-Builder - Automatisierte XM-Lösungen - Anpassbare Umfragethemen - Vollständige Tools für die Zusammenarbeit - Erweiterte Umfragelogik - Quotenverwaltung - Integrierte, KI-gesteuerte Methodik und Fragenqualitätsanalyse (ExpertReview) - KI-gestützte Analysen und Informationen (Stats iQ & Text iQ) - Kreuztabellen - REST-API-Zugriff für die Systemintegration - SMS-Verteilung - WCAG 2.0-konform - E-Mail- und Chat-Support