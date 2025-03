IntelligenceBank

IntelligenceBank ist eine führende Digital-Asset-Management-, Markenportal- und Marketing-Operations-Plattform, die die Lücke zwischen der Explosion digitaler Inhalte und der Genehmigung von Inhalten schließt. IntelligenceBank versetzt globale Marketingteams in die Lage, schneller auf den Markt zu kommen, die Markenintegrität über alle Kanäle hinweg aufrechtzuerhalten und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mit seinem Digital Asset Management, seinem Online-Markenportal und seiner Marketing-Operations-Software zu erreichen. IntelligenceBank transformiert Marketingabläufe, indem es die Lücke zwischen Marketingeffizienz, Compliance und Leistung schließt. IntelligenceBank wird weltweit von Marketing-, Marken-, Kommunikations-, Rechts- und Compliance-Experten genutzt. Hunderte von Unternehmen nutzen IntelligenceBank, darunter Unternehmen aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Bankwesen, Bildung, Regierung, Versicherungen, Gesundheitswesen, Gastgewerbe, Einzelhandel, Sport und mehr. IntelligenceBank ist bei Kunden in 55 Ländern beliebt und setzt KI und Automatisierung ein, um sicherzustellen, dass Marken schnell auf den Markt kommen, die Markenkonsistenz gewahrt bleibt und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften eingehalten wird. IntelligenceBank bietet außerdem eine Reihe von Content-Compliance-Diensten für Risikomanager und Unternehmensvorstände an.