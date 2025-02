Marken-Asset-Management-Software - Beliebteste Apps - Suriname

Showcase Workshop

Showcase Workshop verwandelt Ihr iOS-, Android- oder Windows-Gerät in ein leistungsstarkes Verkaufs-, Präsentations- und Schulungs-Toolkit. Erstellen Sie beeindruckende, interaktive Präsentationen, die Ihre Kollegen direkt von ihrem Gerät herunterladen, präsentieren und teilen können. Halten Sie Ihre Inhalte aktuell, markenkonform und bereit für alle Remote-Verkaufspräsentationen oder Bildschirm-zu-Bildschirm-Freigaben, die Ihnen in den Weg kommen. - Importieren Sie Ihre vorhandenen Vertriebs- und Marketingressourcen und beginnen Sie in wenigen Minuten mit der Erstellung. Erstellen Sie ansprechende Präsentationen mit Fotos, PDF-Dokumenten, Links, Videos, Animationen und interaktiven Formularen oder Taschenrechnern. - Laden Sie Präsentationen herunter, um sie offline anzusehen und zu präsentieren – machen Sie sich nie wieder Sorgen über unzuverlässiges WLAN! - Senden Sie potenziellen Inhalten direkt von Ihrem Gerät – und verfolgen Sie dann, wann sie diese öffnen, was sie sich ansehen und wie lange. Präsentieren Sie Ihren Folgeanruf mit maßgeschneiderten Erkenntnissen darüber, woran Ihr Kunde tatsächlich interessiert ist! - Halten Sie Ihr Vertriebsteam mit Push-Benachrichtigungen auf dem Laufenden, wenn Sie eine Präsentation aktualisieren. Sie müssen nicht mehr nach der neuesten Version suchen oder Kunden mit veraltetem Material verwirren. - Sparen Sie Druckkosten, reduzieren Sie Ihren CO2-Fußabdruck und pflanzen Sie einheimische Bäume in Neuseeland, indem Sie auf digitale Präsentationen umsteigen. Erfahren Sie mehr unter showcaseworkshop.com oder fordern Sie Ihre kostenlose Videodemo unter bit.ly/my-showcase-demo an.