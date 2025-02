Kassensoftware - Beliebteste Apps - Tokelau

Ticket Tailor

tickettailor.com

Unsere Mission bei Ticket Tailor ist es, ein breites Spektrum an Event-Erstellern zu unterstützen, indem wir den Verkauf von Tickets einfach und erschwinglich machen. Unsere flexiblen und fairen Preise tragen dazu bei, dass Ihr Veranstaltungsbudget größer ausfällt. Dank der erstklassigen Kundenbetreuung ist der Support immer verfügbar – Tag und Nacht. Und wir sind stolz darauf, eine einfache Plattform mit einer kundenorientierten Denkweise aufzubauen. Benutzer können zwischen einer nutzungsbasierten Bezahlung oder dem Kauf von Guthaben im Voraus wählen, um zu sparen. Außerdem gewähren wir Wohltätigkeitsorganisationen, B Corps und PTAs 20 % Rabatt. Und wenn eine Veranstaltung kostenlos ist, sind wir es auch. Sobald eine Abendkasse eingerichtet ist, sind die Veranstaltungen vollständig anpassbar und wir bieten eine große Auswahl an Funktionen. Denken Sie zunächst an Sitzpläne, die Integration mit beliebten Tools und eine kostenlose Check-in-App. Unser Team ist klein, aber fein, angetrieben durch Feedback und auf Einfachheit ausgerichtet. Wir geben jeden Monat über 1 Million Tickets für Veranstaltungen aller Art und Größe aus – vom einzigen schwimmenden Puppentheater Großbritanniens über bodenlose Brunchs im Beyoncé-Stil bis hin zu ausverkauften Weihnachtsgrotten in den USA. Wir sind auch die weltweit größte unabhängige Ticketing-Plattform. Ohne Investoren oder unrealistische Wachstumsziele. Dies ermöglicht es uns, gezielt – mit Absicht – zu wachsen, sodass jedes mit Ticket Tailor verkaufte Veranstaltungsticket eine positive Wirkung haben kann. Wir sind CO2-neutral (da wir unsere gesamten Emissionen kompensiert haben), spenden für jedes verkaufte Ticket für den Klimaschutz und wurden 2021 eine zertifizierte B Corp und schließen uns einer globalen Gemeinschaft von Unternehmen an, bei denen die Menschen und der Planet an erster Stelle stehen.