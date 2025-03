Software zur Bot-Erkennung und -Abwehr - Beliebteste Apps - Vatikanstadt

GeeTest

GeeTest, ein CAPTCHA- und Bot-Management-Anbieter, schützt Websites, mobile Apps und APIs vor automatisierten Bot-Angriffen wie ATO, Credential Stuffing, Web Scalping usw. GeeTest entwickelt seit 2012 Technologie zur Mensch-Bot-Verifizierung und wendet eine Reihe davon an von künstlicher Intelligenz und Deep-Learning-Modellen wie Graph Convolutional Neural Network bis hin zu GeeTest CAPTCHA für eine genauere Erkennung und ein besseres Benutzererlebnis. Mittlerweile verarbeitet es täglich 2,9 Milliarden CAPTCHA-Anfragen und bedient mehr als 320.000 Unternehmen in Bereichen wie Blockchain, Online-Spiele, E-Commerce usw. GeeTest CAPTCHA wurde seit 2020 zum dritten Mal in Folge von Gartner und Forrester in Marktberichten ausgezeichnet.