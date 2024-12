Beliebteste Zuletzt verwendet Software zur Bot-Erkennung und -Abwehr - Beliebteste Apps - Malaysia

Software zur Bot-Erkennung und -Abwehr hilft Unternehmen, sich vor unbefugten Bot-Aktivitäten und -Angriffen zu schützen. Bots können verwendet werden, um Websites durch DDoS-Angriffe zu stören, Daten zu stehlen oder betrügerische Transaktionen durchzuführen. Diese Lösungen sind darauf ausgelegt, Bot-Aktivitäten zu erkennen, schädliche Bots zu identifizieren und sie an der Interaktion mit Websites, Anwendungen oder Netzwerken zu hindern. Unternehmen verlassen sich auf diese Tools, um sicherzustellen, dass ihre Systeme bei Angriffen betriebsbereit bleiben und um zu verhindern, dass Bots ihre böswilligen Ziele erreichen. Während Tools zur Bot-Erkennung und -Abwehr möglicherweise einige Funktionen mit DDoS-Schutzsoftware teilen, bieten sie einen umfassenderen Schutz, indem sie auf eine Vielzahl von Bot-bezogenen Aktivitäten abzielen, anstatt sich nur auf eine Art von Angriff zu konzentrieren. Auch wenn Klickbetrugssoftware überlappende Funktionen hat, zielt sie gezielt auf betrügerische Klicks in der Pay-per-Click-Werbung (PPC) ab und verteidigt sie, was nur eine der vielen Bedrohungen ist, mit denen Tools zur Bot-Erkennung und -Abwehr umgehen.