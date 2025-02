Lesezeichen-Manager-Software - Beliebteste Apps - St. Helena

Diigo

Diigo ist eine Social-Bookmarking-Website, die es registrierten Benutzern ermöglicht, Webseiten mit Lesezeichen zu versehen und zu markieren. Darüber hinaus können Benutzer jeden Teil einer Webseite hervorheben und Haftnotizen an bestimmte Hervorhebungen oder an eine ganze Seite anhängen. Diese Anmerkungen können privat gehalten, mit einer Gruppe innerhalb von Diigo geteilt oder über einen speziellen Link an eine andere Person weitergeleitet werden. Der Name „Diigo“ ist ein Akronym für „Digest of Internet Information, Groups and Other stuff“. Inhaber eines Premium-Kontos können eine Volltextsuche in zwischengespeicherten Kopien von Lesezeichen durchführen. Eine Volltextsuche durchsucht auch Seiten-URLs, Tags und Anmerkungen. Dies bedeutet, dass Inhaber eines Premium-Kontos Tags weglassen können, die bereits im Text einer Seite erscheinen, die mit einem Lesezeichen versehen werden soll (obwohl Text in Bildern nicht durchsucht werden kann). Die Einführung von Diigo stieß auf gemischte Reaktionen, von unbeeindruckt bis begeistert. Diigo Beta wurde 2006 von CNET als eines der zehn besten Recherchetools aufgeführt. Außerhalb der Website umfasst die grafische Benutzeroberfläche von Diigo ein optionales Bookmarklet oder eine anpassbare Symbolleiste mit verschiedenen Suchfunktionen. Die Hervorhebung wird durch ein Menü aktiviert, das entweder automatisch angezeigt wird, wenn der Inhalt ausgewählt wird, oder in das Kontextmenü eingebettet werden kann. Im März 2009 erwarb Diigo den Webclipping-Dienst Furl von Looksmart zu einem nicht genannten Preis. Für die Website ist auch eine Erweiterung im Chrome Web Store verfügbar. Am 25. Oktober 2012 wurde die Domain diigo.com gekapert. Ein unbekannter Angreifer hat die maßgeblichen Nameserver-Einträge („NS-Einträge“) für die DNS-Zone DIIGO.COM geändert, wodurch vorübergehend die Kontrolle an die Nameserver bei AFRAID.ORG übergeben wurde und der Datenverkehr fehlgeleitet wurde. Mobile Apps für Diigo sind für iOS, Android und Windows verfügbar Telefon 7.