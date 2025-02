Board-Management-Software - Beliebteste Apps - St. Helena

Zeck

zeck.app

Zeck ist eine cloudbasierte Softwareplattform, die die Vorstandssitzung verändert. Zeck schafft sowohl Zeiteffizienz als auch qualitative Verbesserung der Boarddynamik. Nachdem wir sowohl als Betreiber als auch als Vorstandsmitglieder miserable und veraltete Vorstandssitzungen erlebt hatten, beschlossen wir, den gesamten Ablauf der Vorstandssitzungen völlig neu zu gestalten. Mitbegründer von Zeck sind Edward Norton, ein preisgekrönter Schauspieler, Filmemacher und Unternehmer, sowie Robert und Jeffrey Wolfe, die Gründer von Moosejaw (von Walmart übernommen) und CrowdRise (von GoFundMe übernommen). James Zubok, ein unglaublich erfahrener Softwareunternehmensbetreiber und Private-Equity-Investor, ist einer der Gründungspartner. Sie kennen Edward Norton wahrscheinlich von seinem Job. Edward hat aber auch mehrere Unternehmen gegründet und ist in zahlreichen Unternehmens- und gemeinnützigen Vorständen tätig. „Diejenigen von uns, die Unternehmen gegründet haben oder in Vorständen gesessen haben, hatten das Gefühl, dass die Dynamik der Vorstandssitzung unterbrochen wurde. Vorstandssitzungen waren für so viele Unternehmen und Organisationen zu einem Moment geworden, in dem man sich selbst ins Gesicht schlägt“ – Edward Norton, Chief Strategy Officer von Zeck. Die Welt verändert sich und es besteht keine Chance, dass wir Vorstandssitzungen in zwei Jahren auf die gleiche Weise durchführen . Zeck ist eine bahnbrechende, transformative Lösung und Tausende von CEOs, Vorstandsmitgliedern und gemeinnützigen Organisationen sind dieser Meinung. Zu den namhaften Investoren zählen Salesforce Ventures, Khosla Ventures, Breyer Capital, Brian Sheth (Mitbegründer von Vista Equity) und David Blaine (was größtenteils cool ist, weil er so gut in Magie ist). Zusätzlich zu Vorstandssitzungen nutzen Unternehmen und gemeinnützige Organisationen Zeck für Investoren-Updates, All-Hands-Meetings, vierteljährliche Geschäftsberichte usw.