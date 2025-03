Vorteile für Beratungsanbieter - Beliebteste Apps

Bennie

bennie.com

Die globale Leistungsplattform von Bennie hilft Arbeitgebern, Arbeitnehmern und ihren Angehörigen durch eine Reihe moderner Lösungen, darunter Beratung, Versicherung und Coaching, erfolgreich zu sein. Bennie genießt das Vertrauen der innovativsten Unternehmen der Welt und ist eine Komplettlösung, die über herkömmliche Leistungen hinausgeht und Mitarbeitercoaching, Schaden- und Unfallversicherung und mehr umfasst. Die Bennie-App ist eine Anlaufstelle für Mitarbeiter, um Informationen zu Zusatzleistungen einfach zu finden und zu verstehen. Von der Anzeige von Ausweisen über die Suche nach netzwerkinternen Anbietern bis hin zum Durchsuchen von Bennie’s Marketplace haben Mitglieder alle benötigten Zusatzinformationen und Tools immer zur Hand. Bennies Concierge für das Gesundheitswesen, Ask Bennie, ist das ultimative Tool für die engagierte Mitgliederbetreuung. Mitglieder können direkt in der App mit einem Ask Bennie Advocate chatten, um Hilfe bei Fragen zu offenen Anmeldungen, Versicherungsschutz, Rechnungsverhandlungen/-fehlern, der Suche nach Anbietern und mehr zu erhalten.