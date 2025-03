NorthRow

NorthRow ist eine preisgekrönte, hochsichere Cloud-Software für KYC (Know Your Customer) und ID&V (Identität und Verifizierung), die Compliance-Teams bei der digitalen Transformation unterstützt, von der Rationalisierung ihrer Prozesse bis hin zu verbesserter Sichtbarkeit in großem Maßstab. Mit umfassender Erfahrung und führenden Softwarelösungen unterstützt NorthRow Unternehmen bei der erfolgreichen Einbindung neuer Kunden und Mitarbeiter. Wir erreichen dies durch robuste Compliance-, Überwachungs- und Abhilfefunktionen, die Ihnen die Gewissheit geben, dass Ihnen die Last des Risikomanagements abgenommen wird. Wir verschaffen Ihnen mehr Zeit, damit Sie sich auf die wichtigste Aufgabe konzentrieren können – das sichere Wachstum Ihres Unternehmens.