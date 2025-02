Hintergrundüberprüfungssoftware - Beliebteste Apps - Tunesien

Paycom

paycom.com

Seit 25 Jahren vereinfacht Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) Unternehmen und das Leben ihrer Mitarbeiter durch benutzerfreundliche HR- und Gehaltsabrechnungstechnologie, um Transparenz durch direkten Zugriff auf ihre Daten zu schaffen. Und dank der branchenweit ersten Lösung Beti® führen Mitarbeiter jetzt ihre eigene Gehaltsabrechnung durch und werden dabei angeleitet, kostspielige Fehler zu finden und zu beheben, bevor sie die Gehaltsabrechnung einreichen. Vom Onboarding und der Registrierung von Zusatzleistungen bis hin zum Talentmanagement und mehr optimiert die Software von Paycom Prozesse, steigert die Effizienz und gibt Mitarbeitern die Kontrolle über ihre eigenen HR-Informationen – alles in einer einzigen App. Paycom ist landesweit für seine Technologie und Arbeitsplatzkultur bekannt und kann nun Unternehmen jeder Größe in den USA und international bedienen. Paycom ist führend bei der digitalen Transformation am amerikanischen Arbeitsplatz. Unser Bekenntnis zu unserer Kultur und unseren Werten führte dazu, dass wir von Fast Company zu einem der innovativsten Unternehmen der Welt, von Newsweek zu America’s Greatest Workplaces und zu den besten Arbeitgebern in den USA von Top Workplaces ernannt wurden. Paycom hat rund 36.820 Kunden in den Vereinigten Staaten (Stand 31. Dezember 2023), 1 % mehr als im Vorjahr. Am 15. April 2014 wurde Paycom eine Aktiengesellschaft, deren Aktien unter dem Tickersymbol PAYC an der New Yorker Börse gehandelt wurden. Anfang 2020 wurde das Unternehmen in den S&P 500 aufgenommen.