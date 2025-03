QA Touch

QA Touch ist ein hochentwickeltes Testmanagement-Tool für QA-Teams auf der ganzen Welt. Wir glauben daran, Ihnen die Arbeit zu erleichtern und alles, was Sie brauchen, auf einer Plattform bereitzustellen. Mit unserem umfassenden Testfall-Management-Tool wird die Beschleunigung von Tests und Projekten zum Kinderspiel. QA Touch bietet eine natürliche und intuitive Ausführungsmethode. Wir wissen, dass es lästig ist, sich an neue Prozesse anzupassen, und haben ein Tool entwickelt, das sich an Ihre Systeme und Arbeitsweise anpasst. Das Zuordnen und Verfolgen von Problemen ist eine integrierte Funktion, die es Ihnen ermöglicht, ein Problem zu veröffentlichen, während ein Testfall ausgeführt wird, sodass keine Übertragung zwischen Software erforderlich ist. Es war noch nie einfacher, die Testfälle von einem Projekt in ein anderes oder zwischen den Modulen innerhalb eines Projekts zu kopieren und zu verschieben. Das Tool wurde entwickelt, um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, wirklich mit den Giganten ihrer Branche zu konkurrieren, ohne ein Loch in ihre Taschen zu reißen. Genießen Sie mit QA Touch: 1. Ein einziges, gemeinsames Repository für alle Ihre Testressourcen. 2. Zu den Unternehmensfunktionen gehören Projektproduktivität und Audit-Protokolle, um Ihren Arbeitsfortschritt und Ihr Projekt zu verfolgen. 3. Einfaches Verwalten von Problemen durch nahtlose Zwei-Wege-Integration mit JIRA 4. Microsoft Azure-Boards machen Ihr Projektmanagement einfacher als je zuvor. 5. Mit unseren intuitiven Funktionen wie der Option zum Anheften des Projekts, Statusaktualisierungen, Hilfe, Protokollen und Berichten direkt vom Dashboard aus wurde das Testmanagement zum Kinderspiel. 6. Ein Punkt ist die Integration mit Jenkin, um alle CI/CD-Aktivitäten durchzuführen. 7. Praktische QA Touch-Cypress Reporter-Integration, um Ihre cypress.io-Automatisierungstestergebnisse mit QA Touch zu synchronisieren. 8. Einfach zu verwendender Reporter für das durchgängige kostenlose Open-Source-Automatisierungstool Test Cafe. 9. Nutzen Sie QA Touch Boards, um agiles Projektmanagement müheloser zu gestalten. Boards organisieren, anpassen, visualisieren und verfolgen die Spuren Ihrer Arbeit. QA Touch bietet eine kostengünstige Testlösung mit unkomplizierten Funktionen zum Erstellen von Testfällen, zum Bündeln von Testsuiten, zum Durchführen von Testläufen, zur Integration von Tools von Drittanbietern und zum Erstellen einwandfreier Testberichte, Anforderungen, integrierter Fehlerverfolgung, Mind Maps, Boards und Leistung und Benutzer können ihre Testvorgänge über eine einzige Schnittstelle (Dashboard) verwalten. Benutzer werden die große Auswahl an benutzerfreundlichen Funktionen zu schätzen wissen, die von der Zuordnung und Entwicklung von Testfällen bis zur Verfolgung der Aktionen des Teams reichen. QA Touch fördert Exzellenz bei der Umsetzung hochwertiger Projekte.