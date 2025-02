Automatisierungstests - Beliebteste Apps - Sint Maarten

LambdaTest

app.lambdatest.com

LambdaTest ist eine führende Cloud für digitale Erlebnistests, die Entwicklern und Testern hilft, Code schneller auszuliefern. Mit über 10.000 Unternehmenskunden und über 2.000.000 Benutzern in 130 Ländern verlassen sich Entwickler und Tester auf LambdaTest, um ihren Qualitätssicherungsprozess zu beschleunigen und Produkte mit dem besten digitalen Erlebnis ihrer Klasse zu liefern. - Cloud für kontinuierliches Testen Mit der Continuous Testing Cloud von LambdaTest können Unternehmen Änderungen an ihren Web- und Mobilanwendungen schnell testen und bis zu 70 % schneller bereitstellen, was dazu beiträgt, den Entwicklungsprozess zu beschleunigen und die Markteinführungszeit zu verkürzen. - Browserübergreifende Test-Cloud Mit unserer browserübergreifenden Test-Cloud können Benutzer ihre Websites und Webanwendungen auf einer Vielzahl von Browsern, Betriebssystemen und Geräten testen. Mit Funktionen wie Echtzeittests, Responsive-Design-Tests und Debugging-Tools können Entwickler sicherstellen, dass ihre Websites und Web-Apps mit verschiedenen Browsern kompatibel sind, und so ein nahtloses Benutzererlebnis bieten. - Echte Geräte-Cloud Mit der echten Geräte-Cloud können Tester/Entwickler Fehler frühzeitig erkennen, bevor ihre mobilen Apps live gehen. Mit der Real Devices Testing Cloud von LambdaTest können Teams unbehandelte Fehler, UI/UX, Leistung und Funktionalität ihrer Apps testen, bevor sie in die Produktion gelangen. Die Teams können auch auf den unterschiedlichsten Mobil- und OTT-Geräten testen (iOS, Android, iPad, Amazon Fire TV, Roku TV und Apple TV). - KI-gestützte visuelle Regressions-Cloud Die Sicherstellung konsistenter Layouts, Designs und Funktionalität von Anwendungen ist entscheidend für die Bereitstellung visuell perfekter digitaler Erlebnisse. Die visuelle Regressions-Cloud von LambdaTest stellt sicher, dass das visuelle Erscheinungsbild und die Funktionalität der Webanwendungen eines Unternehmens konsistent und fehlerfrei bleiben, was letztendlich das digitale Erlebnis und die Geschäftsleistung verbessert. Teams können frühzeitig Einblicke in visuelle Fehler in der Benutzeroberfläche erhalten, bevor sie ihre Anwendungen für den Kunden freigeben. Tester/Entwickler können automatisierte visuelle Regressionstests auf über 3000 Kombinationen aus Browsern und realen Geräten durchführen, um visuelle Abweichungen zu identifizieren. - KI-gestützte integrierte Testintelligenz. Einblicke in die Testausführung sind für die digitale Transformation von entscheidender Bedeutung, da sie Unternehmen tiefere Einblicke in die Qualität von Releases und Trends bieten. Durch die Analyse der Testausführungsdaten liefert die integrierte Testintelligenz von LambdaTest Unternehmen Einblicke in Muster und Trends, die zu fundierten Entscheidungen über die zukünftige Entwicklung führen und die Anwendungsqualität verbessern können. Dies kann Entwicklungsteams mit detaillierten und umsetzbaren Testausführungsdaten versorgen und die Lücke zwischen Daten, Erkenntnissen und Maßnahmen schließen, um bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen.