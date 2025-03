Auto-Dialer-Software - Beliebteste Apps - Vatikanstadt

ClickPoint

Die ClickPoint LeadManager-Software ist eine webbasierte Lösung für Vertriebsengagement und Lead-Management, die Vertriebsmitarbeitern dabei hilft, mehr Leads in kürzerer Zeit zu kontaktieren und abzuschließen. Vertriebsmitarbeiter übertreffen ihre Quote, indem sie 40–60 % mehr potenzielle Kunden ans Telefon bringen und in ein Gespräch einbeziehen. ClickPoint arbeitet mit KMU- und Unternehmenskunden in mehreren B2C-Branchen zusammen und verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Implementierung von Best Practices für den Vertrieb, um den ROI Ihres Lead-Follow-up-Prozesses zu verbessern. Kunden erzielen in der Regel innerhalb von 30 bis 60 Tagen einen positiven ROI, indem sie jeden potenziellen Kunden als Erster erreichen. Mit der automatisierten Lead-Priorisierung und der Multi-Touch-Marketing-Reichweite war es noch nie so einfach, mehr Ihrer Leads zu konvertieren. Hauptfunktionen • Intelligentes Wählen und Lead-Priorisierung • Verkaufsskripte und geführter Verkauf • Verfolgung eingehender Anrufe und IVR • Lead-Erfassung und Lead-Quellen-Integration • Automatisierte Text- und E-Mail-Pflege • Echtzeit-Scoreboards, Anruf-Dashboards, Leistungs-Dashboards Vorteile • Dedizierter Kundenerfolg und Ihrem Konto zugewiesener Implementierungsspezialist • Verbessern Sie die Kontaktgeschwindigkeit und erreichen Sie Interessenten in Sekundenschnelle. • Omnichannel-Marketing-Reichweite, einschließlich SMS, E-Mail und Einwahl. • Konfigurieren Sie die Lösung für mehrere Vertriebskanäle. • Unternehmensfähig mit Entwicklungsressourcen für erstklassige Integrationen