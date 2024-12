Beliebteste Zuletzt verwendet Auto-Dialer-Software - Beliebteste Apps - Malaysia

Automatisierte Dialer-Software wählt Telefonnummern aus einer Liste und stellt Verbindungen entweder zu einem Live-Agenten oder zu einer zuvor aufgezeichneten Nachricht her. Durch diese Technologie entfällt der manuelle Aufwand beim Wählen einzelner Nummern, sodass sich die Mitarbeiter auf die Verfeinerung des Inhalts und die Zustellung ihrer Nachrichten konzentrieren können. Auto-Dialer finden in verschiedenen Bereichen wie Vertrieb, Gesundheitswesen, Bildung und Gastgewerbe Verwendung. Die Implementierung von Auto-Dialer-Software erfordert normalerweise einen Computer, ein Sprachmodem und eine aktive Telefonleitung, obwohl auch cloudbasierte Alternativen verfügbar sind. Während bestimmte Lösungen es erfordern, dass Unternehmen die erforderliche Hardware selbst beschaffen und verwalten, schließen andere das Hardware-Hosting als Teil ihres Produktpakets ein oder bieten es über ein zusätzliches Abonnement an. Die erforderliche Hardware ist nicht immer spezifisch, da die Anwendung auf einem Computer oder einem Mobiltelefon ausgeführt werden kann.