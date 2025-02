Augmented Reality (AR)-Visualisierungssoftware - Beliebteste Apps - St. Helena

CareAR

carear.com

Mit CareAR können Sie Probleme schneller lösen, Sendungen reduzieren und die Kundenzufriedenheit verbessern. Unsere Service Experience Management (SXM)-Plattform bietet Remote-AR-Support und selbstgesteuerte Anweisungen für Kunden und Service-Management-Teams und verbessert so die Erfahrung von Kunden, Mitarbeitern und Außendienstmitarbeitern erheblich. Vorteile: • Schnellere Zeit bis zur Lösung: Erhalten Sie sofortigen visuellen Kontext – verbringen Sie Zeit mit der Lösung des Problems statt mit der Beurteilung der Situation • Höhere First-Time-Fix-Raten: Erhalten Sie eine schnellere Auflösung dank der Anmerkungs-Toolbox • Kostspielige Sendungen abwehren: Erhöhen Sie Remote-Lösungen und verringern Sie unnötige Sendungen durch visuelle Unterstützung und Anleitung • Wissenstransfer: Reduzieren Sie Ihre Qualifikationslücke und machen Sie Experten für jüngere Außendienstmitarbeiter oder Auftragnehmer leichter zugänglich • Kundenerlebnis: Steigern Sie die Kundenzufriedenheit und den NPS durch unübertroffene Qualität, Service und Fähigkeiten • Reduzieren Sie Ihren CO2-Fußabdruck: Eliminieren oder reduzieren Sie LKW-Einsätze, um das Problem zu lösen und gleichzeitig Ihren CO2-Fußabdruck zu verringern und Geld zu sparen • Selbstlösungserlebnisse: Steigern Sie die Effektivität der Selbstlösung für Kunden und Mitarbeiter durch schrittweise visuelle AR-Anleitung auf dem Gerät jedes Benutzers. CareAR Assist ist das ultimative Tool für Service-Management-Teams, die eine schnellere und effektivere Problemlösung ermöglichen, Ausfallzeiten reduzieren und Reise- und Transportkosten erheblich einsparen möchten. CareAR Instruct bietet detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen für Kunden und Techniker und befähigt sie, Probleme selbst zu lösen, was zu einer verbesserten Erstlösungsrate, weniger Kundendienstanrufen und einer verbesserten Verfahrenskonformität führt. CareAR Experience Build ermöglicht es jedem Geschäftsanwender, über eine Point-and-Click-Schnittstelle ohne Code immersive AR- und KI-gestützte digitale Arbeitsanweisungen zu erstellen. Hauptmerkmale • Zusammenarbeit mit mehreren Parteien: Arbeiten Sie mit beliebig vielen Teammitgliedern in Echtzeit zusammen, um Probleme mithilfe hochauflösender Live-Video-Feeds aus der Ferne zu lösen. • AR-Anmerkungstools: Verwenden Sie die branchenführende AR-Anmerkungstoolbox von CareAR, um Live-Video-Feeds und freigegebene Bilder zu kommentieren und detaillierte visuelle Anleitungen zur schnellen Lösung von Problemen bereitzustellen. • Anleitungen zur Selbstlösung: Stellen Sie umfassende, selbstgeführte Schritt-für-Schritt-Anleitungen bereit, um Kunden und Techniker durch Einrichtungsverfahren, routinemäßige Wartung, Anleitungen zur Fehlerbehebung und Reparaturen zu führen. • Experience Builder: Erstellen Sie schnell Erlebnisse mit dem codefreien Point-and-Click Experience Builder. Nutzen Sie 3D-Inhalte, Videos, Bilder und Texte für leicht verständliche Anweisungen, um Kunden und Technikern den Self-Service zu ermöglichen. • Integrierte Suche: Verbessern Sie den Benutzerzugriff auf Informationen, indem Sie Suchfunktionen direkt in einer Selbstlösungserfahrung bereitstellen. • Visuelle Überprüfung: Nutzen Sie die KI-gestützte Objekt- und Zustandserkennung mit Bilderkennung, um die Einhaltung von Verfahren zu gewährleisten und sicherzustellen, dass Aufgaben korrekt und sicher ausgeführt werden. • Sofortiger Wissensaustausch: Veröffentlichen Sie digitale Arbeitsanweisungen sofort und leicht zugänglich über einen Link, einen QR-Code oder über die mobile CareAR-App. • Umfangreiche Analysen und Dashboards: Erhalten Sie tiefere Einblicke in die Art und Weise, wie Teams Feldprobleme lösen, indem Sie die detaillierten Dashboards und Analysen von CareAR nutzen, die Administratoren, Managern und Teamleitern zur Verfügung stehen. • Umfragen: Verwenden Sie den Umfrage-Builder von CareAR, um wichtige Leistungsindikatoren zu instrumentieren, die für Ihr Unternehmen wichtig sind, und sammeln Sie strukturiertes Feedback von Kunden und Technikern für eine schnelle Iteration. • Echter ROI: Nutzen Sie die von CareAR zur Verfügung gestellten Daten, um den Return on Investment im Hinblick auf verbesserte Leistung, erhöhte Versandablenkung, kürzere Lösungszeiten, weniger LKW-Einsätze/Vor-Ort-Besuche und verbesserte Erstreparaturquoten zu ermitteln. • ServiceNow: CareAR für ServiceNow ist mit ServiceNow CSM, FSM und ITSM kompatibel • Salesforce: CareAR für Salesforce ist mit CareAR in Salesforce Service Cloud und Field Service Management kompatibel • API: Integrieren Sie CareAR einfach über die Web-API in Ihre eigene Kundendienst- oder Außendienstmanagementanwendung