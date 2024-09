Augmented Reality (AR) Trainingssimulatorsoftware - Beliebteste Apps - Argentinien Beliebteste Zuletzt verwendet

Die Augmented Reality (AR)-Trainingssimulatorsoftware wurde entwickelt, um Einzelpersonen auf bestimmte Rollen in einer teilweise virtuellen Umgebung vorzubereiten. Diese Lösungen nutzen Augmented Reality, um wichtige Fähigkeiten zu vermitteln, die für verschiedene Berufe erforderlich sind. Im Gegensatz zu Virtual-Reality-Trainingssimulatoren, die Benutzer vollständig in virtuelle Umgebungen eintauchen lassen, verschmelzen AR-Trainingssimulatoren 3D-Bilder mit der realen Welt über mobile Geräte, die mit Kameras ausgestattet sind. Diese Nachbildung realer Szenarien erhöht das Engagement und die Bindung im Lernprozess. AR-Trainingssimulatoren sind besonders für Personen in stressigen Berufen von Vorteil, da sie sich bereits im Vorfeld berufsrelevante Fähigkeiten aneignen können. Sie richten sich an praktische Berufe wie Medizin und Strafverfolgung, erweisen sich aber auch in Nischenbereichen wie Luftfahrt und Transport als wertvoll. Darüber hinaus bieten einige AR-Trainingssimulatoren Augmented-Reality-SDK-Funktionen, die es Entwicklern ermöglichen, die Plattform an die spezifischen Anforderungen ihres Unternehmens anzupassen.