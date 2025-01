Beliebteste Zuletzt verwendet Augmented Reality (AR) SDK-Software - Beliebteste Apps - Peru

Ein Augmented-Reality-Softwareentwicklungskit, allgemein bekannt als AR SDK, ermöglicht es Entwicklern, digitale Elemente zu erstellen, die nahtlos in die reale Welt integriert sind. Es dient als grundlegendes Werkzeug für jedes Unternehmen, das sich mit AR-Erlebnissen befasst. Ausgestattet mit Funktionen wie 3D-Objektverfolgung, Bilderkennung, visuellem SLAM (simultane Lokalisierung und Kartierung), Multi-Tracking und mehr ermöglichen diese Tools Entwicklern, digitale Bilder zum Leben zu erwecken. AR-Ingenieure nutzen diese SDKs, um mobile Anwendungen, verschiedene CAD-Plattformen, immersive Marketing-Erlebnisse und mehr zu erstellen. Obwohl bestimmte AR-SDKs in der Regel auf bestimmte Frameworks und Hardware zugeschnitten sind, verfügen sie über die Vielseitigkeit, mehrere Systeme zu unterstützen und so die Anpassungsfähigkeit und den Komfort zu verbessern.