Augmented Reality (AR) Content-Management-Systeme - Beliebteste Apps - Nigeria

Augmented Reality (AR)-Content-Management-Systeme dienen als Plattformen zum Hochladen großer 3D-Rohinhalte, die für die Gestaltung von AR-Erlebnissen unerlässlich sind. Benutzer haben in diesen Systemen umfassende Kontrolle über ihre AR-Inhalte und nutzen die Drag-and-Drop-Funktionalität, um sie nach Wunsch zu bearbeiten. Mit solchen Bearbeitungstools können Benutzer ihre Inhalte ändern und Elemente wie Farbpaletten und verschiedene Texturen in ihre 3D-Kreationen integrieren. Über die grundlegende Bearbeitung hinaus kann ein AR CMS auch als AR Software Development Kit (SDK) fungieren und so das Potenzial für maßgeschneiderte AR-Erlebnisse erweitern. Typischerweise finden diese Inhalte Anwendung bei der Entwicklung eines Spektrums von AR-Anwendungen für mobile Geräte, das von immersiven Spielen bis hin zu interaktiven Einkaufsplattformen reicht. Darüber hinaus umfassen diese Lösungen robuste Berichts- und Analysefunktionen, die es Unternehmen erleichtern, die Interaktionsmuster des Publikums mit ihren Inhalten zu verstehen. Es ist wichtig, zwischen einem AR-CMS und einem VR-CMS zu unterscheiden. Letzteres ist eine eigenständige Plattform, die sich auf die Verwaltung, Veröffentlichung und Verbreitung von Virtual-Reality-Inhalten konzentriert.