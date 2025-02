Wirtschaftsprüfungsdienstleister - Beliebteste Apps - Südsudan

Perkins & Co

perkinsaccounting.com

Perkins & Co wurde 1986 als Alternative zu großen nationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gegründet und konzentrierte sich gleichzeitig auf die Geschäftsbedürfnisse der eng verbundenen Unternehmen in der Region. Mit Niederlassungen in Portland (Oregon) und Vancouver (Washington) ist Perkins auf viele Branchen spezialisiert, darunter Fertigung, Großhandel, Immobilien, Bauwesen, professionelle und kreative Dienstleistungen, Technologie, Lebensmittel und Getränke, Autohäuser und gemeinnützige Organisationen. Perkins ist stolz darauf, seit 10 Jahren die Auszeichnung „Best of Accounting™“ von ClearlyRated für herausragenden Kundenservice zu erhalten, seit 16 Jahren die Auszeichnung „Most Admired Company“ des Portland Business Journal zu erhalten, ein mehrheitlich von Frauen geführtes Unternehmen und eines der vielfältigsten Wirtschaftsprüfungsunternehmen der Region zu sein aus der Masse hervorstechen. Rufen Sie uns noch heute an, um mehr über den Perkins-Unterschied zu erfahren!