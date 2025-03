Notetracks

notetracks.com

Notetracks hilft Audio- und Videokünstlern dabei, kreative Projekte (Podcasts, Musik, Videos, Marketinginhalte) zu überprüfen und zu genehmigen. Das Hin- und Herwechseln in E-Mails zur Überarbeitung von Entwürfen ist in der heutigen Welt der Remote-Zusammenarbeit nicht der richtige Weg (z. B. können wir die Ähms und Ahs um 1:20, 23:34 und 15:13 Uhr verstehen). Notizen zu machen und Gespräche in E-Mails, Dokumenten, Chats und Anrufen zu führen, bei denen auf Zeitstempel mit Audiodateinamen verwiesen wird, führt zu verpassten Bearbeitungen, unrechtmäßigen Änderungen, Missverständnissen, endlosen Überarbeitungen und letztendlich zu unzufriedenen Redakteuren, Teammitgliedern und Kunden, die Projektmotivation und -dynamik verlieren. Halten Sie die Kommunikation klar, reibungslos und produktiv mit Notetracks – einer Plattform, die für Audio- und Videoproduktionsteams entwickelt wurde, um direkt zu ihrer Mediendatei genaues Feedback zu teilen und zu sammeln.