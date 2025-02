Audiobearbeitungssoftware - Beliebteste Apps - Sint Maarten

Speechify

speechify.com

Speechify ist eine Text-to-Speech-App, die es der Welt erleichtert, auf Informationen zuzugreifen. Über 20 Millionen Menschen nutzen unsere Google Chrome-Erweiterung, Web-App, iOS-App und Android-App. Unsere Mission ist es sicherzustellen, dass Lesen niemals ein Hindernis für das Lernen darstellt. Unsere großartigen Benutzer sind Studenten, Berufstätige und Produktivitätsliebhaber. Viele von ihnen haben Lernstörungen wie Legasthenie und ADHS, während viele einfach nur schneller lesen und unterwegs zuhören möchten. Mit Speechify können Sie jedes Buch, Dokument oder jede Website in Audio umwandeln und zuhören, während Sie im Auto sitzen, Wäsche waschen, mit Ihrem Hund spazieren gehen, Abendessen zubereiten, trainieren, Fallschirmspringen – was auch immer Ihr Tagesablauf ist! Speechify unterstützt auch Medium, Star Tribune, The Direct und mehr. Fügen Sie ganz einfach Text-to-Speech zu Ihrer Website hinzu. Cliff Weitzman, unser furchtloser CEO, gründete Speechify 2017 in einem Wohnheimzimmer an der Brown University, damit er die unglaubliche Text-to-Speech-Software, an der er gearbeitet hatte, mit anderen teilen konnte. Cliff hat Legasthenie und war frustriert darüber, wie viel Zeit und Energie er zum Lesen brauchte. Die fortschrittliche TTS-Technologie war ein völliger Gamechanger, sie ermöglichte es ihm, seine Lesungen dreimal schneller als ein normaler Leser zu beenden und Informationen besser zu verstehen und zu behalten. Unser Ziel bei Speechify ist es, dass das Lesen für niemanden ein Hindernis beim Lernen darstellt. Nichts sollte Sie davon abhalten, sich schnell und effektiv Informationen anzueignen. Speechify ist in nur wenigen Jahren auf über 100 Teammitglieder auf der ganzen Welt angewachsen. Wir sind stolz auf das unglaubliche Team mit Mitgliedern, die zuvor Führungskräfte und leitende Ingenieure bei Unternehmen wie Snapchat, Apple, Spotify, Amazon und Uber waren. Wir alle lieben und priorisieren die Eigenverantwortung, die schnelle Bereitstellung von Werten, das Lernen so viel wie möglich und das Gefühl, dass sich unsere Benutzer gestärkt fühlen.