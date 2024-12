Beliebteste Zuletzt verwendet Audiokonferenzsoftware - Beliebteste Apps - Neukaledonien

Audiokonferenzanwendungen verbinden Teilnehmer von verschiedenen Standorten über eine gehostete Sprachverbindung. Sie können zwar Anrufe in kleinen Gruppen abwickeln, ihr Hauptzweck besteht jedoch darin, Besprechungen und andere berufliche Kommunikation zu ermöglichen. Diese Tools sind auch für groß angelegte Kommunikation effektiv und ermöglichen Gespräche zwischen mehreren großen Parteien. Davon profitieren Unternehmen mit Remote- oder Homeoffice-Mitarbeitern sowie Unternehmen, die an verschiedenen Standorten tätig sind. Durch die Bereitstellung lokalisierter Einwahlnummern vereinfachen Audiokonferenzen internationale Anrufe und machen internationale Telefontarife überflüssig. Häufig lassen sich diese Lösungen in webbasierte Tools wie Webinare oder Webkonferenzen integrieren und bieten erweiterte Funktionen wie Chat, Instant Messaging sowie Bildschirm- und Dateifreigabe.