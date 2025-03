QuestionPro

FragePro bietet Full-Stack-Online-Umfrage-Software an, mit denen Sie Daten sammeln und sowohl eine quantitative als auch qualitative Analyse mit demselben Tool durchführen können. Die benutzerfreundliche Software umfasst Produkte für die Erstellung, Verteilung und Analyse von Online-Umfragen, Umfragen, Tests und Tests. FragePro enthält 350+ kostenlose Umfragemplatten und mehr als 40 Fragetypen, 15+ Logiktypen und eine breite Palette von Umfrageberichten. Es bietet Tools, um die Befragten per E-Mail, integrierte Pop-ups, SMS, QR-Code und Social-Media-Kanäle zu erreichen. Mit der offline -mobilen App können Sie Daten von Teilnehmern auch in Bereichen mit begrenzter oder ohne Internetkonnektivität sammeln. Sie können Ihre Umfragen mit benutzerdefinierten Themen, Logo, Farben und vielem mehr beziehen. Mit seinen vorgefertigten und benutzerdefinierten Themen können Sie Markenumfragen mit Ihrem Logo, Farben, Schriftarten und vielem mehr erstellen. Das Echtzeitbericht-Dashboard bietet einen kurzen Überblick über die Leistung der Umfrage sowie Funktionen, die weiter nach unten bohren. Es bietet mehr als 40 Berichte für quantitative und qualitative Daten, die in Standardformate wie PDF, Word, SPSS und Excel exportiert werden können. Fragepro -Umfragen entsprechen den Datenschutz- und Sicherheitsvorschriften wie DSGVO, ISO 27001, HIPAA und vielen anderen. Es unterstützt die Integration mit mehr als 20 Anwendungen von Drittanbietern, einschließlich CRMS, Marketing-Automatisierung und Produktivitätstools. Das Beste von allen ist, dass sein Kundenunterstützungsteam 24 Stunden am Tag verfügbar ist, um zu garantieren, dass Ihr Projekt ein Erfolg ist! Mit über 10 Millionen Nutzern in 100 Ländern haben Fortune 100 -Unternehmen, akademische Einrichtungen, kleine Unternehmen und einzelne Forscher seit über 20 Jahren Umfragsoftware zur Verfügung gestellt. Versuchen Sie es jetzt mit dem Essentials -Konto. Es ist kostenlos fürs Leben, erfordert keine Kreditkarte und verfügt über 80 Funktionen - die höchste in der Umfrage -Softwarebranche!