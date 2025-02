Audience-Response-Software - Beliebteste Apps - St. Helena

Vevox

vevox.com

Vevox ist eine Echtzeit-Umfrage- und anonyme Frage-und-Antwort-Plattform für das Mitarbeiterengagement. Vevox wurde von unseren Nutzern bei Trustpilot, G2 und Capterra als Nummer 1 eingestuft und macht virtuelle und hybride Meetings unverzichtbar, indem es den Teilnehmern unabhängig von ihrem Standort die Möglichkeit bietet, gleichberechtigt mitzureden. Teilnehmer können über die Vevox-App frei interagieren, um Umfragen zu beantworten oder über ihre Smartphones oder Laptops an Fragen und Antworten teilzunehmen. Es war noch nie einfacher, Ihren Mitarbeitern eine Stimme zu geben und ihr Feedback zu hören. Was macht es so gut? Vevox ist die intuitivste Technologie zur Mitarbeiterbindung, die es gibt, mit benutzerfreundlichen Funktionen, die in Zusammenarbeit mit Kunden wie Ihnen optimiert wurden. Vevox-Benutzer sagen, dass sich ihre hybriden Kommunikationstreffen verändert haben. Der Einstieg ist schnell und einfach und die Plattform kann unabhängig als eigenständiges Tool ausgeführt oder nahtlos in Ihre vorhandene Meeting-Technologie integriert werden, einschließlich Microsoft Teams, Zoom, PowerPoint und anderen Technologien, und bietet so eine Komplettlösung für die Durchführung erfolgreicher und ansprechender Hybrid-Meetings . Machen Sie Ihre Meetings interaktiver, demokratischer – und unterhaltsamer!