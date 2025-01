Audience-Response-Software - Beliebteste Apps - Französisch-Polynesien

QuestionPro

QuestionPro bietet eine umfassende Online-Umfragesoftware, mit der Sie Daten sammeln und mit demselben Tool sowohl quantitative als auch qualitative Analysen durchführen können. Die benutzerfreundliche Software umfasst Produkte für die Erstellung, Verteilung und Analyse von Online-Umfragen, Abstimmungen, Tests und Tests. QuestionPro umfasst über 350 kostenlose Umfragevorlagen und mehr als 40 Fragetypen, über 15 Logiktypen und eine große Auswahl an Umfrageberichten. Es bietet Tools, um Befragte per E-Mail, integrierten Pop-ups, SMS, QR-Code und Social-Media-Kanälen zu erreichen. Mit der mobilen Offline-App können Sie Daten von Teilnehmern auch in Gebieten mit eingeschränkter oder keiner Internetverbindung sammeln. Sie können Ihre Umfragen mit benutzerdefinierten Themen, Logos, Farben und mehr versehen. Dank der vorgefertigten und benutzerdefinierten Themen können Sie Markenumfragen mit Ihrem Logo, Ihren Farben, Schriftarten und mehr erstellen. Das Echtzeit-Berichts-Dashboard bietet einen schnellen Überblick über die Leistung der Umfrage sowie Funktionen für weitere Drilldowns. Es bietet mehr als 40 Berichte für quantitative und qualitative Daten, die in Standardformate wie PDF, Word, SPSS und Excel exportiert werden können. QuestionPro-Umfragen entsprechen Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen wie DSGVO, ISO 27001, HIPAA und vielen mehr. Es unterstützt die Integration mit über 20 Drittanbieteranwendungen, darunter CRMs, Marketingautomatisierung und Produktivitätstools. Das Beste daran ist, dass das Kundensupport-Team rund um die Uhr für Sie da ist, um sicherzustellen, dass Ihr Projekt ein Erfolg wird! Mit über 10 Millionen Nutzern in 100 Ländern stellt das Unternehmen seit über 20 Jahren Umfragesoftware für Fortune-100-Unternehmen, akademische Einrichtungen, kleine Unternehmen und einzelne Forscher bereit. Probieren Sie jetzt das Essentials-Konto aus. Es ist lebenslang kostenlos, erfordert keine Kreditkarte und verfügt über mehr als 80 Funktionen – die besten in der Umfragesoftwarebranche!