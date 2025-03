Resonate

resonate.com

Die Resonate Ignite-Plattform ist die einzige KI-gesteuerte Verbraucherdaten- und Analyseplattform, die Erkenntnisse nahtlos in Maßnahmen umsetzt. Melden Sie sich an, um sofortigen Zugriff auf hochrelevante, aktuelle Verbrauchermarktforschung zum Verbraucher von heute zu erhalten. Ignite liefert mehr als 14.000 proprietäre, wertebasierte Erkenntnisse in Echtzeit über 230 Millionen einzelne Verbraucher. Integrieren Sie Ihre First-Party-Daten, um Ihr Verständnis Ihrer Kunden zu erweitern. Erstellen und analysieren Sie schnell hyperrelevante, zielgerichtete Mikrosegmente, um Ihre Segmentierungsstrategie zu verbessern. Ignite stellt eine direkte Verbindung zu Ihrem Marketing-Ökosystem her und ermöglicht es Ihnen, auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren.